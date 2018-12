Međudionički ugovor vaga za LRH

Najeksponiraniji suvlasnik Darko Ostoja/Ž. H./PIXSELL

Iako ni u protekloj godini nije manjkalo naznaka koje idu u prilog vlasničkoj transformaciji Liburnia Riviera Hotele (LRH) - ključne su bile promjene u top menadžmentu te u investicijskom planu, sad je ipak odjeknuo službeno potvrđeni ulazak pregovora u višu fazu.

Pritom su nejasni razlozi zašto se u zbivanja privatne kompanije uplela čak i država. Naime, to što je tvrtka u četvrtak putem Zagrebačke burze izvijestila da zainteresirani potencijalni kupci obavljaju dubinsko snimanje, tumači se kao kompanijsko očitovanje na upit ZSE-a i to povodom informacije koju je umjesto većinskih vlasnika u javnost plasirao ministar turizma. Kako su posrijedi pregovori iz domene vlasnika, o kojoj ni Uprava ne mora biti informirana, upućeni će reći da to čak niti nije prvo dubinsko snimanje.

Bilo ih je više te osobito tijekom 2017., no kažu da se tada nije dizala prašina. Navodno ranije ponude nisu bile zadovoljavajuće, a sad se ipak iščekuje što će ponuditi singapurski investicijski fond, u čijem su vlasništvu hoteli kojima upravljaju pojedini svjetski brendovi. Nakon njegova detaljnog upoznavanja s podacima, finalizacija procesa ovisit će samo o visini ponude, dok bi ta informacija o cijeni postala obvezujuća za daljnji tijek procesa.

Za cijenu po dionici većinskim vlasnicima, primjerice, ako bi to bilo 5000 kn, nastupila bi i obveza objave javne ponude ostalim dioničarima. Između ostalog i tvrtki Nova Liburnija koja drži kontrolni paket, a računice pokazuju da bi najviše zaradio Grad Opatija.

Tri općine Matulji, Mošćenička Draga i Lovran u tom paketu drže tek manji udjel, pa su kod navedene hipotetske cijene neki preračunali da bi Opatija čak zaradila iznos koji nekoliko puta premašuje godišnji proračun.

S druge strane, uz vlasnički najeksponiranijeg Darka Ostoju, koji je gotovo 100% vlasnik tvrtki izdvojenih iz LRH hotelskih biznisa u Cavtatu i Portorožu, izgleda da ponuda treba zadovoljiti i druge interese.

Na to ukazuje međudionički ugovor kojim su u raspolaganju dionicama LRH vezani i Ostoja kao i Ksenija Juhn Bojadžijev, ali i njezini te Ostojini partneri među kojima i odvjetnik Tin Dolički.

Društva preko kojih oni ukupno drže oko 53% LRH nisu na burzi, što za tamošnje male dioničare znači da bi ostali bez izravnog učinka od potencijalnog preuzimanja. Za razliku od njih, mali dioničari LRH mogu ga ostvariti, pa se u tim krugovima već nagađa da cijeli LRH ne bi stajao manje od oko 200 mil. eura.