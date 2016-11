Mate Rimac: Zapošljavanjem kvalitetnih ljudi planiramo doći do 1000 zaposlenika

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Sinoć su na okupljanju Deloitte Private kluba dodijeljena priznanja najuspješnijim hrvatskim tvrtkama koje su se ove godine plasirale na Deloitteovu listu 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe. Organizatori ističu kako je njihov cilj pokazati uspješnost domaćih tvrtki u visokoj konkurenciji ostalih država. Ove godine po broju uspješnih prednjači Poljska, a naši laureati su tvrtke Gauss, Rimac automobili, Axilis, Telum, Hangar 18 i Serengeti.

Kroz panel diskusiju s Gordanom Kožuljem, menadžerom Deloittea pobjednici su pojasnili kako danas postati i ostati uspješan u svijetu tehnoloških tvrtki. ˝Mi smo dozvolili i pokušaje i pogreške našim djelatnicima i time smo došli do toga da dobijemo finalni proizvod kakav želimo. Planiramo doći do brojke od 1000 zaposlenika, a to možemo samo ako nastavimo zapošljavati kvalitetne ljude na ključnim pozicijama što nam je i sada praksa˝, pojasnio je Mate Rimac.

Tomislav Mihetec, tehnički savjetnik direktora tvrtke Hangar 18 otkrio je kako ove godine privode ciklus otvaranja regionalnih tržišta kraju, a sljedeće na što ciljaju je Srednja Europa, točnije Slovačka, Češka i Poljska.

˝Krajem veljače idemo u Barcelonu na najutjecajniji sajam modernih tehnologija, sajam koji je njaveći u Europi i nadamo se da će nam to otvoriti nova tržišta i da ćemo ostvariti kontakte i izvan Europe, posebno nam je bitna Južna Amerika. Imamo partnere u Kini s kojima imamo odlične odnose i radimo na razvoju i samoj proizvodnji, a preko njih imamo pristup najnovijim tehnologijama jer su oni na izvoru. Mi našim radom želimo postići tzv. affordable premium, točnije da u financijski prihvatljive okvire uspijemo utrpati gadgete koji se inače nalaze na daleko skupljim telefonima poput primjerice duple kamere, veliki ekran, fingerprint readera i slično. U kontekstu naručitelja telefona iz Kine, mi smo i dalje mala tvrtka što nam je prednost jer na ovom našem tržištu nemamo konkurenciju. I baš zato što smo mala tvrtka možemo brzo promijeniti model, i možemo se prilagoditi specifičnom kupcu˝, poručuje Mihetec.