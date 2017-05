Marić kroji novi zakon i strategijom si širi ingerenciju

Ministar državne imovine Goran Marić donio je strateški plan rada svog resora od 2018. do 2020./Davor Višnjić/PIXSELL

Ministar državne imovine Goran Marić izradio strateški plan rada svog resora od 2018. do 2020., prema zakonu o proračunu i uputi Ministarstva financija. Osim izračuna prihoda koje će njegov resor ostvariti u narednom razdoblju od prodaje nekretnina i tvrtki iz državnog portfelja, te prikupljanjem dobiti, iz plana se doznaje i ovogodišnji raspored aktivnosti koje predviđa Marić. Za njega, kako se vidi iz dokumenta, dosadašnji model i zakon upravljanja nije zadovoljavajući.

Potrebno ubrzanje

Među ostalim navodi kako je uočena potreba za ubrzanjem, pojednostavljenjem i povećanjem efikasnosti postupaka raspolaganja. No, u kojem smjeru bi se sustav trebao poboljšati, iz strateškog se plana ne doznaje, već će se za detalje očito čekati novi zakon o upravljanju imovinom kojeg se najavljuje donijeti do lipnja. Zasad se tek ističe kako će se eliminirati dupliciranje poslova i preklapanja ovlasti različitih državnih institucija.

U sjeni slučaja Agrokor i lokalnih izbora u Marićevom se ministarstvu priprema novi zakon, no, malo je izgledno da bi on prošao javnu raspravu i bio usvojen prije ljetne stanke u Saboru. Marićeva računica o budućim prihodima koje će se se u proračun ubirati od državne imovine temelji se, dakle, na postojećoj regulativi, po kojoj je uočljiv značaj prihoda očekivanog od povlačenja dobiti iz tvrtki u kojima je država vlasnik. Praksu koja je uvedena u vrijeme Milanovićeve vlade tako se dalje ne prekida, a visina prihoda od oko milijardu kuna rezultat je polazne osnove - prihoda ostvarenima u 2016., uvećanima za 8 posto. I nastavak privatizacije trebao bi donijeti podjednak prihod kao i prodaja dionica i udjela.

Pri tom nije precizirano što je od udjela u planu prodaje, budući da će takva lista biti pripremljena očito nakon usvajanja zakona. Na prodaju, kako se navodi u planu Ministarstva, posebice se planira dati male udjele u tvrtkama, koji državi ne daju utjecaj na poslovanje i od kojih ne povlači dobit. No, takvih je udjela nekoliko stotina u portfelju CERP-a i njihova prodaja već godinama stoji, jer se za njih teško nailazi kupce. Što bi od atraktivnijih paketa moglo biti oglašeno na prodaju, odredit će očigledno novi zakon, kojim će, zapravo, Marić svom ministarstvu pokušati dati veću ingerenciju u raspolaganju imovinom u odnosu na druga, resorna ministarstva.



Kao što je i najavio, Marić će inicirati izmjene popisa strateških tvrtki, a novu listu Vlada bi na stolu trebala imati u naredna dva mjeseca, dok će uredbe o prodaji dionica i udjela donijeti tijekom rujna. Velika očekivanja, premda se iz plana prihoda to i ne da zaključiti, Marić ima u segmentu nekretnina. Nakana je nastaviti smanjivati raspoloživo zemljište u državnom portfelju i stavljati ga u funkciju, pa slijedi niz novih pravila o raspolaganju nekretninama. U rujnu se tako mijenja zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora, a koncem godine kreće se s odlukom o prodaji stanova. Svojim suradnicima Marić postavlja i zadatak da kroz godinu dana bitno poprave stanje usklađenja podataka katastra i zemljišnih knjiga imovinu koja je pod upravljanjem Ministarstva, a do konca 2020. očekuje da bude i u cijelosti sve poštimano traži do konca 2020.

Kadrovska 'osvježenja'

Osim prodaji, Marić pozornost želi posvetiti i poboljšanju sustava upravljanja državnim poduzećima. U tijeku su kadrovska "osvježenja" u upravama državnih poduzeća, a paralelno s tim procesom, usvojit će se novi kodeks korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. Do srpnja se planira izraditi i smjernice politike plaća uprava i povezivanje njihovih plaća uz rezultate poslovanja, odnosno ispunjavanje njihovih srednjoročnih planova.

Sve strateške tvrtke, naime, dobit će u rujnu zadatak izrade srednjoročnih planova po ujednačenom standardu, a za njihovu pripremu Ministarstvo predviđa da će proći i posebnu edukaciju.Iako se problematične tvrtke u državnom vlasništvu koje prolaze procese restrukturiranja pozorno prati, budući da su neke poput Petrokemije ili Jadroplova, zbog dobivenih državnih potpora i pod lupom Europske komisije, Marićev strateški cilj je i u studenome izraditi popis tvrtki u teškoćama čije će se planove tek pratiti po metodologiji koju će usvojiti u studenome.