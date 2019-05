Manjak radne snage: U KBC Split nedostaje čak 150 medicinskih sestrara

Foto: Getty Images

Manjak radne snage u zdravstvu sve je veći problem. Splitskoj bolnici pred početak špice sezone nedostaje čak 150 medicinskih sestara.

Početna plaća medicinske sestre je 4.800 kuna, kažu u sindikatu. A plaća je, upozoravaju, jedan od prvih i najvažnijih problema.

Silvana Ganza iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara za Novu TV kaže kako u ovom trenutku nedostaje 150 medicinskih sestara u splitskoj bolnici.

Većinom su ženska populacija, odlazi se na porodiljni, tu je i egzodus u inozemstvo. Usprkos svemu kaže, dobro funkciniraju 365 dana u godini.

"Ali uz maksimalan napor, uz povećan broj prekovremenih sati što naravno državi nije po volji, ali jednostavno drugačije se ne može obaviti posao. Kada dođe sezona, bit će ista stvar. Neće se ići na godišnji odmor, trebat će odraditi to", poručuje.

Prstom upire u državu koja sustavno zanemaruje medicinski kadar. Josip Perić iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata kaže kako su medicinske sestre nositelji zdravstvene njege.

"Time omogućuju zdravstvenu skrb svim pacijentima 24 sata dnevno. Nedostatak sestara može uzrokovati pad sustava posebno u bolnicama", uvjeren je.

Zamjenik ravnatelja KBC-a Split Krešimir Dolić rekao je kako je manjak medicinskih sestara kroničan problem i da nije od jučer.

"Problem baštinimo dugi niz godina. To je akutan problem koji je teško riješiti preko noći. Ne postoji čaroban štapić. Nedavno smo raspisali natječaj za primitak 40 djelatnika. Pohvalio bih sve naše djelatnike koji usprkos manjku odgovorno i s velikom empatijom riješavaju svoje zadaće, a naši pacijenti gotovo da ni ne osjete ovaj manjak.

Na pitanje prijeti li bolnici kolaps zbog nedostatka djelatnika, Dolić odgovara: "To nije nešto novo, s čim se mi nismo susretali. Ali, stvari idu na bolje. To je problem koji treba riješavati na nivou države. Na način da se stimulira postojeće osoblje koje daje svoj maksimum i da se stimulira osoblje koje će tek doći da i ostane.

A hoćemo li im dati veće plaće, nije na nama, to nije u našoj domeni, to odlučuje ministarstvo. Za to ćemo se naravno zauzeti.

Problem nije riješiv preko noći, ali može se riješiti boljim planiranjem stimuliranjem radne snage i definitivno ćemo tu tražiti prostor za napredak", poručuje Dolić za Novu TV.