Male i srednje tvrtke ‘tajnama’ posla učit će 6000 konzultanata

Nakon Rumunjske, Grčke i Bugarske, gdje provode više od 100 projekata, Hrvatska je četvrta zemlja u kojoj male i srednje tvrtke mogu računati na savjetodavnu podršku i stručna znanja iz niza područja, među kojima su strategija, procesi, financijsko upravljanje, marketing i pristup međunarodnim tržištima. Uvjet za to su dvije godine poslovanja, da su privatnom vlasništvu i do 50 mil. eura godišnjeg prihoda. Dio je to jučer predstavljenog novog programa o kojem su izlagali direktorica EBRD-a u Hrvatskoj Victoria Zinchuk, zamjenica voditelja Predstavništva EK u RH Manica Hauptman, voditelj savjetodavnog odjela EIB-a Jean-Luc Revéreault i direktorica regionalne mreže EBRD-a za SME financiranje i savjetovanje Nadia Petkova. Usto, do kraja siječnja bit će raspisano i 13 natječaja vrijednih dvije milijarde kuna, najavila je državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva Nataša Mikuš Žigman, poručivši: “Nikad nije bilo izazovnije postati poduzetnik. Treba biti hrabar i pronaći nadahnuće da se odluči na rizik, pa da pokuca na vrata EBRD-a”.

I međunarodni savjetnici

U preispitivanju potreba projekata, malim i srednjim tvrtkama pomoći će specijalizirani savjetnici sa znanjima koja su ključni mehanizam za rast i razvoj poslovanja. Zahvaljujući tjesnijoj suradnji EBRD-a i EIB-a na raspolaganju im je mreža 6000 konzultanata koji znaju prilagoditi projekte potrebama MSP-ova.

Srednjim tvrtkama nudi se i opcija međunarodnog konzultanta. To je menadžer s više od 15 godina iskustva u industrijskim granama kojima se promotori projekta bave. Po sličnom modelu hrvatska Spider grupa ostvarila je svoj najznačajniji projekt od ukupno tri u suradnji s EBRD-om. Došla je do konzultanta s 30 godina iskustva na globalnoj razini, u segmentu nabave za proizvodnju i preradu čajeva. Bez podrške EBRD-a ne bi mogli isfinancirati projekt s kojim danas najveći rast ostvaruju kroz finaliziranje privatne marke za velike kupce. Poslovnim savjetovanjem uz financijsku polugu, otvara se put do poslovnog uspjeha jer MSP-ovi preskaču prepreku u vidu nedovoljno pripremljenih projekata. Zbog toga je i intenzivirana suradnja EBRD-a i EIB-a s Europskom komisijom, a u funkciji Junckerovog investicijskog plana za gospodarski rast i nova radna mjesta.

Oslonac su dva instrumenta - Portal za EU projekte za ulaganja te Europski savjetodavni centru za ulaganja, dok je HBOR kontaktna točka u Hrvatskoj. U izgradnji poslovne klime pogodne za male i srednje ovo je važan “okidač”, no pitanje je hoće li znati kako da program najbolje iskoriste. Dio ih može slijediti novi primjer Rimac Automobila, koji je od EIB-a zatražio nov način za prikupljanje novca za razvoj. Na ranija iskustva podsjetila je EBRD-ova Višnja Mrakovčić Supek, voditeljica programa Savjetovanje za male i srednje tvrtke u RH.

Primjer Olivala i Senka

Implementiravši savjetodavne usluge, tvrtka Olival je nakon 12 mjeseci ostvarila rast prihoda od 136%, 10% više radnika i 5 puta veći izvoz. EBRD je pomogao i Senku koji je dobio 5 novih energetski učinkovitih peći, ostvarivši 70% veći izvoz.

U predstojećem razdoblju za EBRD prioritet će biti i pitanje “kako surađivati s mladim ljudima prije nego napuste RH”, kazala je regionalna voditeljica Savjetovanja za male i srednje tvrtke u srednjoj i istočnoj Europi EBRD-a Stela Melnic. To je pitanje otvoreno na panelu “Savjetovanje – ključna podrška razvoju poslovanja”, na kojem su predstavnici korporativnog sektora govorili o iskustvima suradnje s EBRD-om: predsjednik Uprave Rascoa Ivan Franičević, predsjednik Uprave Spider grupe Denis Nemčević i predsjednik Uprave Bajkmonta Miroslav Bajkovec. Nemčević je poručio da su najveći izazov ljudski resursi i stoga će Spider grupa u tom segmentu potražiti konzultacije putem novog programa.

50 milijuna eura godišnjeg prihoda uvjet je za sudjelovanje u programu

“Imamo projekt i zemljište za gradnju nove tvornice u 2019., a pomoć bi dobro došla na optimiziranju nabavnog lanca”, iznio je Bajkovec.

Inovativna tvrtka Bajkmont prednjači suradnjom sa sveučilištima, a i s “velikanima” BMW-om te Airbusom, dok za projekt istraživanja nuklearne fuzije ITER proizvode čeličnu strukturu kao okvir za magnetsko polje, pa žele biti zanimljivi mladim inženjerima. Proizvođač ralica i opreme za održavanje cesta Rasco, koji drži 20% svjetskog tržišta, s 360 radnika u 5 zemalja te tvornicama u Hrvatskoj i Srbiji, najveći benefit od osmogodišnje suradnje s EBRD-om bilježi na tržištu Slovačke. “Rasco danas ima 5 puta veći promet nego 2011., a ušao je i u program Plava vrpca, u sklopu kojega rješavamo pitanje kadrovskih unapređenja”, kaže Franičević.