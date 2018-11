Majkama veće mirovine: Roditeljski staž - po djetetu 2,04 posto više mirovine, uključeni i očevi

Foto: Getty Images

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić otkrio je da će roditelji koji su koristili rodiljni dopust dobiti šest mjeseci dodatnog staža po djetetu u trenutku odlaska u mirovinu, a za svako dijete mirovina će im biti 2,04 posto viša. Prvih šest mjeseci na rodiljni uglavnom odlaze majke.



Roditeljski staž počet će se pripisivati stažu provedenom u radnom odnosu ženama koje će otići u mirovinu nakon 1. siječnja 2019. godine, kada promijenjeni zakon stupi na snagu. Prema prijedlogu, majka koja je rodila dvoje djece i za njih koristila porodiljni dopust dobit će godinu dana staža, majka šestero djece može računati na tri godine, a desetero djece pet godina.



Djeca umanjuju penalizaciju



Ne planiraju se ograničenja maksimalnog staža koji se može dobiti temeljem broja rođene djece, no broj djece neće smanjiti osnovni uvjet za stjecanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu, a to su godine staža. Iduće godine žene će moći u prijevremenu mirovinu s minimalnih 32 godine i 3 mjeseca staža, a u idućim godinama minimalni će se staž povećavati sve do 35 godina, koliko će žene rođene 1970. godine morati skupiti staža ako 2030. godine žele ići u prijevremenu mirovinu. Ministar Pavić je u razgovoru za 24 sata kazao da se prvo mislilo da će staž na djecu dobivati samo majke i posvojiteljice, no odlučeno je da će ga pod istim uvjetima moći koristiti i očevi ako su bili na rodiljnom dopustu prvih šest mjeseci djetetova života.



– Sada kad se gleda radni vijek roditelja, oni su kažnjeni jer im se prosječna plaća tijekom rodiljnog dopusta umanjuje. Time smo htjeli ispraviti nepravdu – istaknuo je ministar Pavić. Roditeljski staž u svakom je slučaju dobitak za osobe koje će ga koristiti. Ženama koje planiraju ići u prijevremenu mirovinu roditeljski će staž smanjiti penalizaciju. Po novome, će se smanjivati 0,3 posto za svaki raniji mjesec umirovljenja, odnosno 3,6 posto za jednu godinu i 18 posto za pet godina. Za pet godina ranijeg odlaska u mirovinu, dvoje djece će smanjiti penalizaciju budućih mirovina s 18 na 14 posto. Penalizacija može potpuno nestati jedino majkama koje su rodile devetero djece. Roditelji koji nastave raditi nakon dobi koja je potrebna za starosnu mirovinu bit će nagrađeni s 0,34 posto većom mirovinom za svaki prekovremeni mjesec rada, a najviše 20 posto za pet godina. Rješenje je, dakle, povoljno i za majke koje će ranije u mirovinu, kao i za one koji planiraju raditi prekovremeno.



– Češka i Slovenija imaju sličan model. Za njega se može reći da donosi elementarnu pravednost jer ispravlja smanjenje mirovina do kojeg dolazi zbog odlaska na porodiljni dopust, no ne vjerujem da će mjera postići željeni demografski efekt. Ne vjerujem da će država ovime motivirati ljude da imaju više djece. Poticaj treba dati roditeljima u trenutku kad dižu svoje dijete, a ne za 30 godina – prokomentirao je Danijel Nestić s Ekonomskog instituta Zagreb. Novo pravo će popraviti financijski položaj baka, no mladim roditeljima malo tko može jamčiti da će mirovine uopće postojati za 40 godina. Sindikalistica Ana Milićević Pezelj kaže da sindikati pozdravljaju rješenje koje je u zadnji tren ugledalo svjetlo dana, ali skreću pozornost na to da je do njega došlo bez ikakve javne rasprave.



Nepravda prema samcima



– Sa svakim danom bolovanja, sa svakim porodiljnim dopustom ženama se smanjuje osnovica za izračun mirovine, zbog čega im prijeti siromaštvo u starosti. Predloženo kompenzira taj gubitak, ali, da smo imali prilike raspravljati, moglo se naći boljih rješenja. Ne znamo učinke, ne znamo kako će utjecati na mirovine – kaže Milićević Pezelj (SSSH).



Ekonomist Danijel Nestić ističe da mirovine mogu rasti jedino ako radnici budu dulje radili i više uplaćivali u mirovinski fond, a njemu se čini da predložena mjera može motivirati žene da ranije odu u mirovinu. Zakinutima se mogu osjećati i žene koje nemaju djece, a koje su tijekom radnog vijeka plaćale najveće poreze s obzirom na to da samci imaju najniže porezne olakšice.