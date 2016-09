Lošinjski ekskluzivni hotel uvršten je na bijenalnu Izložbu hrvatskog dizajna

Foto: foto press

Kada se spoji aristokratski duh vremena i moderna udobnost dobije se prava formula za dizajn. Riječ je o vizualnom identitetu Boutique Hotela Alhambra & Villa Augusta, koji je, nakon međunarodnih priznanja, osvojio glas i domaće struke. Hotelski brend lošinjske Jadranka Grupe uvršten je na bijenalnu Izložbu hrvatskog dizajna 1516 zahvaljujući agenciji Kuharić Matoš koja je vizualnim identitetom te prostornim grafikama osigurala ovom ekskluzivnom hotelu mjesto među najboljim radovima hrvatskog dizajna.

“Veliki je izazov bio sudjelovati u projektu kreativnog oživljavanja objekta izgrađenog prije više od 100 godina, koji je danas izrastao u jednu od najluksuznijih hotelskih kuća u Hrvatskoj i šire. Objavljivanje projekta na Izložbi hrvatskog dizajna 1516 svojevrsna je dodatna potvrda kvalitete vizualnog identiteta Boutique Hotel Alhambra & Villa Augusta koji je već prepoznat na međunarodnim festivalima, a i bio je jedan od aspekata koji se razmatrao prilikom ulaska hotela u grupaciju Small Luxury Hotels of the World. Ovo priznanje nas posebno veseli jer sudjelujemo na Izložbama hrvatskog dizajna još od 2001. godine kada je naša agencija prvi put osvojila Nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva za grafički dizajn.”, izjavili su iz agencije Kuharić Matoš.

O projektu

Nagrađeni rad je dio projekta koji je agencija Kuharić Matoš osmislila za Boutique Hotel Alhambra, a koji se sastoji od vizualnog identiteta, projekta signalizacije i komunikacijske kampanje te prostornih grafika koje se provlače kroz interijer hotela. Projekt je već prije prepoznat i nagrađivan na međunarodnim festivalima. Na posljednjem izdanju natječaja Best Brand Awards, u konkurenciji iz cijelog svijeta, logotip za Boutique Hotel Alhambru agencije za dizajn i oglašavanje Kuharić Matoš pronašla su mjesto među finalistima.

Vizualni identitet Boutique Hotela Alhambre je stilski inspiriran secesijskim korijenima objekta, prvobitno izgrađenog 1912. godine, arhitekturom legendarnog bečkog arhitekta Alfreda Kellera, ali interpretiran na moderan način. Približava gostu duh vremena iz kojeg objekti potječu te oslikava sofisticiranost i luksuz hotela.

Sam znak simbolizira i arhitektonsko objedinjavanje dva vrijedna Art Deco objekta – Ville Alhambre i Ville Auguste, očuvanih u izvornom obliku, koji s modernim nadogradnjama stvaraju potpuno novi, vrhunski hotel. Oplemenjen je ornamentima koji iz interijera prelaze i na sve komunikacijske materijale i na taj način gostu stvaraju osjećaj poznatog prostora u kojem je dobrodošao.

Grafike izložene na Izložbi hrvatskog dizajna 1516 nalaze se u sobama i hodnicima Boutique Hotela Alhambra & Ville Auguste, vizualno se nadovezuju na koncept i vizualni identitet hotela. Kroz spoj suvremenih grafičkih uzoraka i starih fotografija iz Lošinjskog podneblja, komuniciraju priče o poznatim lošinjskim kapetanima, brodovima, poznatim Lošinjanima i zanimljivostima otoka Lošinja s početka 20. stoljeća, kada je i izgrađena Villa Alhambra. Grafike su ručno oslikane zlatnom bojom i uramljene crnim okvirima u Guggenheim stilu. Ukupno je napravljeno 77 različitih grafika u dimenzijama od 60×80cm do 100×200cm.

O hotelu

Otvaranjem Alhambre zaokružen je projekt u uvali Čikat koja svojim gostima nudi uslugu na razini visokih 5 zvjezdica. Luksuzna Alhambra član je prestižne grupacije Small Luxury Hotels of The World i s vilom Augustom čini jedinstveno mjesto na kojem se duh aristokratskog vremena savršeno sjedinjuje s modernom udobnošću i vrhunskom uslugom. Alhambra je izgrađena 1912. godine i to je posljednji hotel sagrađen na Čikatu koji je projektirao slavni bečki arhitekt Alfred Keller.

O izložbi

Izložba pregleda hrvatskog dizajna bijenalna je izložba Hrvatskog dizajnerskog društva čiji je cilj pružiti uvid u kvalitetnu dizajnersku produkciju nastalu u periodu od dvije godine. Predstavlja najkvalitetniju domaću produkciju. Žiri sastavljen od domaćih stručnjaka uvrstio je rad agencije Kuharić Matoš u postav izložbe. Kvaliteta dijela izloženih radova redovito je prepoznata i u inozemstvu te su mnogi od autora ujedno i dobitnici značajnih međunarodnih nagrada i priznanja.

O agenciji Kuharić Matoš

Agenciju Kuharić Matoš su osnovali Luka Kuharić i Bojan Matoš, dva art direktora, u Zagrebu 2005. godine. Koncipirana je kao fleksibilna, multidisciplinarna kreativna agencija s težištem na vrhunskom dizajnu.

Među njihovim nagradama su, između ostalih i: Mobius Advertising Award, Moscow International Advertising Festival, Magdalena Award, Festo, Godišnja nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva, WOLDA (Worldwide Logo Design Award), logotipovi su im uvršteni u Logo Lounge Vol. 7...