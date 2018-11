Kupujete peć na pelete ili na drva? Država će vam dati i do 80 posto novca

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje ugradnje sustava za obnovljive izvore energije u obiteljskim kućama dosad je stiglo 320 prijava. Javni poziv vrijedan 12 milijuna kuna objavljen je krajem listopada, a u Fondu kažu da će biti otvoren do konca ove godine ili do iskorištenja sredstava. Vrijednost dosad pristiglih prijava je oko 8,5 milijuna kuna, piše Večernji list.

U Fondu objašnjavaju da je ovisno o području gdje se nalazi obiteljska kuća moguće dobiti poticaje u rasponu od 40 do 80 posto, odnosno maksimalno do 35 tisuća kuna s PDV-om za ugradnju sustava na biomasu ili do 45 tisuća kuna s PDV-om za sustave s dizalicom topline.

Uvjeti za dobivanje sredstava su da obiteljska kuća ima građevinsku dozvolu, više od 50 posto bruto podne površine namijenjene za stanovanje, ima najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 četvornih metara. Uz instalaciju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, Fond će vezano za to sufinancirati i izradu glavnog projekta te stručni nadzor.

Prema dosad pristiglim prijavama, sufinanciranje kotlova na biomasu odnosno drvo ili pelete traži 86 posto građana, a dizalicu topline njih 14 posto.

'Građani čiji zahtjevi budu potpuni i prihvaćeni na adresu će dobiti Odluku o sufinanciranju i ugovor te imaju rok od 12 mjeseci za ostvarenje svog projekta', objašnjavaju u Fondu. Ističu i da u dogovoru s dobavljačem opreme i radova građani troškove mogu podmiriti u potpunosti i tražiti nadoknadu ili mogu podmiriti samo svoj udio, a Fondu dostaviti Ugovor o ustupanju potraživanja, kako bi udio Fonda bio isplaćen direktno dobavljaču opreme i radova.

Iz Fonda najavljuju i da će sličan poziv ići tijekom prve polovice iduće godine te će, nakon što se donese potrebna zakonska regulativa, građani uz kotlove na biomasu i dizalice topline moći dobiti sredstva i za solarne sustave.