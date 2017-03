Kujundžić zbog velikog duga poskupljuje zdravstvene usluge

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Golem zdravstveni dug prelomit će se, po svemu sudeći, preko leđa građana. Da će do poskupljenja zdravstvenih usluga neminovno doći, može se, iako to nitko dosad nije izričito rekao, iščitati iz posljednjih izjava ministra Milana Kujundžića o tome kako treba povećati zdravstvene prihode da bi zadržali postojeću razinu zdravstvene zaštite. Poskupljenje participacije ili dopunskog osiguranja, doduše, ne spominje se u Vladinom nacionalnom planu reformi, ali to ne znači da se za tom mjerom neće posegnuti radi punjenja zdravstvene blagajne, piše Novi list.

Na stol se zato, prema reformskom planu, vraća Nakićev nadstandard, gdje bi se veći prihodi bolnica ostvarili dodatnim zdravstvenim uslugama, na primjer apartmanskim smještajem, davanjem u zakup slobodnih prostora za uslužne djelatnosti, prodajom imovine bolnice koja nije u upotrebi...

Dok ministar Kujundžić poziva na 'narodni konsenzus', teško da će oko skupljeg zdravstva za građane konsenzusa ikada biti. Da bi od građana tražila veća izdvajanja, država najprije mora sama ispuniti svoju zakonsku obvezu i pokriti osiguranje za građane koji su oslobođeni plaćanja participacije, a radi se o 2,5 milijarde kuna koje već godinama ne uplaćuje na račun HZZO-a.