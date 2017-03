Kujundžić: Niže cijene lijekova pojeftinile bi zdravstveni sustav

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predstavnici veledrogerija, koji od države potražuju ukupno 2,5 milijarde kuna za isporučene lijekove i medicinski materijal bolnicama, sastali su se u srijedu s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem, a nakon sastanka obje su strane izjavile da se traži brzo rješenje za podmirenje dijela duga, o čemu su započeli intenzivni razgovori u Vladi.

"Sinoć sam razgovarao u Vladi s premijerom i ministrom financija i još nekim ministrima, koji su pokazali razumijevanje. Sastajemo se opet danas i nastavit ćemo razgovor o tome koliko možemo naći sredstava za, kako smo je nazvali, akciju gašenja požara u veledrogerijama, odnosno dugovima u zdravstvu", rekao je Kujundžić nakon razgovora s predstavnicima Udruženja veledrogerija.

Podmirenje dugova omogućilo bi niže cijene lijekova

Upitan razmišlja li se pritom o značajnijoj financijskoj sanaciji sustava, Kujundžić je odgovorio kako o tome u ovom trenutku nisu razgovarali. Smatra, međutim, da bi bilo dobro kad bi se to dogodilo jer bi podmirenje svih dugova omogućilo razgovore s veledrogerijama o nižim cijenama lijekova, što bi pojeftinilo zdravstveni sustav.

Izrazio je zahvalnost predstavnicima veledrogerija jer su pokazali razumijevanje za financijske poteškoće pa nitko od pacijenata neće ostati bez lijeka, neovisno o teškoćama. "O brojevima i mogućnostima ćemo razgovarati. Svjesni su i oni i mi da zdravstvo košta, da u ovom trenutku nema dovoljne količine novca kojima možemo plaćati ovako visoku razinu medicine i da kao narod moramo tražiti konsenzus i rješenje, s jedne strane u racionalizaciji, a s druge u povećanju iznosa kojim ćemo zadržati visoku kvalitetu zdravstvenog sustava", rekao je Kujundžić.

Predsjednik Udruženja veledrogerija Jasminko Herceg izjavio je da očekuju brzo rješenje. "Veledrogerije bi u ovom trenutku kratkoročno zadovoljila financijska injekcija od 500 milijuna kuna, a za dugoročno rješenje potrebna je temeljita reforma zdravstvenog sustava, no to nije u domeni veledrogerija... Imamo uvjerenja ministra Kujundžića da će na užem kabinetu Vlade danas to biti jedna od glavnih tema. Imamo dogovor da se čujemo za sedam dana i očekujemo vrlo brzo rješenje", rekao je Herceg.

Veledrogerije financiraju hrvatski zdravstveni sustav

Veledrogerije trenutno financiraju hrvatski zdravstveni sustav i rade težak i odgovoran posao za hrvatske pacijente, kaže Herceg koji je zadovoljan što se otvoreno razgovaralo o stvarnom stanju duga hrvatskih bolnica prema veledrogerijama. Ukupni dug iznosi 2,5 milijarde kuna, a najveći je problem što kod pojedinih bolnica isplata duga kasni od 700 do 900 dana.

Prema podacima Udruženja veledrogerija , pojedine bolnice, poput vinkovačke, imaju neplaćeni dug za lijekove i potrošni medicinskih materijal star i 900 dana, dok bolnice u Sisku, Vukovaru i Dubrovniku duguju više od 800 dana. Među kliničkim bolnicama najgori platiša je KBC Osijek, gdje nepodmireni dug doseže 634 dana.