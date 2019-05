Vlada pregovara s dvije zemlje oko nabave borbenih aviona, razultati do kraja godine

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ministar obrane Damir Krstičević rekao je nakon sjednice Vlade da su u pregovorima sa SAD-om i Švedskom oko nabave borbenih aviona. Najavio je konkretne rezultate do kraja godine, piše N1.

"Moj stav je da je borbeno zrakoplovstvo potrebno, da je s borbenim zrakoplovstvom jača država i vojska. Vode se razgovori, Vlada je i dalje odlučna da to strateški važno pitanje osigura. Vodimo razgovore sa SAD-om, sa Šveđanima, kada budemo nešto konkretno imali obavijest ćemo hrvatsku javnost", rekao je ministar obrane Damir Krstičević.

Kaže kako su u prvom procesu nabave borbenih aviona koji je propao dobili puno informacija. Proces je bio dug, transparentan, u poziciji država s državom i sada na osnovu naučenih lekcija iz prvog procesa i sada u razgovoru sa strateškim partnerom SAD-om i Šveđanima vjerujem da ćemo doći do najboljeg rješenja za Hrvatsku", rekao je i potvrdi kako očekuje neki konkretan rezultat do kraja godine.

"Vidjet ćemo što ćemo dobiti od partnera, kroz potrebne analize stručna skupina će odabrati najbolje. Ova Vlada je odlučna riješiti to strateško pitanje i vjerujem da ćemo to i učiniti."

Nije htio spekulirati i odgovoriti na pitanje kakva je vrsta ponude njemu najprihvatljivija. "Znamo iz prvog pokušaja koje su to cijene, znamo i druge države koje su rješavale to pitajne, Slovačka i Burgarska, prikupili smo iskustva i odlučni smo da to pitanje riješimo", rekao je ministar.