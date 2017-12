"Kreiramo nova radna mjesta, a veseli nas i što svake godine raste broj prvašića"

Foto: Damir Špehar / Pixsell

Mnoštvo je sadržaja zbog kojih se Koprivničanke i Koprivničanci ponose svojim gradom. Jedno od područja koje vole isticati jest kvaliteta života. Zašto je dobro živjeti u Koprivnici, komentira gradonačelnik Mišel Jakšić.

U čemu se ogleda visoka kvaliteta života u Koprivnici?

Koprivnica je jedan od rijetkih gradova u zemlji koji ima porast broja stanovnika. Posebno nas veseli veliki porast broja prvašića iz godine u godinu. U odnosu na lanjskih 317 ove godine smo ih upisali 344. Grad smo visoke pokrivenosti komunalnom infrastrukturom, ali smo isto tako i grad u kojemu sva djeca imaju mjesto u vrtiću, i to po jednoj od najnižih cijena u zemlji. Subvencioniramo školske udžbenike prema imovinskom stanju, svi naši osnovnoškolci imaju besplatne bilježnice, a svi studenti dobivaju stipendije. Sve to uspjeli smo ostvariti uz najniže cijene komunalnih usluga, a vrijedno je reći i da smo jedan od rijetkih hrvatskih gradova koji nema prirez. Naravno da je svemu tome doprinijelo i snažno gospodarstvo koje ovaj grad i naša Podravina imaju, koje nam je omogućilo da imamo stope raste u gospodarskoj aktivnosti i stvaranju novih radnih mjesta brže nego što je nacionalni prosjek. Nije slučajno da je jedina multinacionalna kompanija u ovoj zemlji van Zagreba naša Podravka. To samo pokazuje da imamo marljive i sposobne ljude, ali i ljude koji imaju snažan građanski duh pun pozitivnih emocija koji se mogu osjetiti i na našim sve brojnijim i prepoznatljivim turističkim manifestacijama počevši od našeg super brenda Renesansnog festivala, te do naše Koprivničke bajke koja počinje za koji dan.

Koje biste projekte izdvojili na kojima radite, a važni su građanima?

Cilj nam je u idućih nekoliko godina osigurati besplatne udžbenike svim osnovcima koji će polaziti jednosmjensku nastavu. Uz pomoć europskih sredstava provodimo i naše mini obrazovne reforme pa kao izvannastavni predmet u škole uvodimo robotiku i rad s darovitom djecom. Predstoji nam i obnova jedne od najvećih osnovnih škola u Hrvatskoj, Osnovne škole Braća Radić, kako bismo osigurali visoku razinu rada za djecu i nastavnike. Prepoznati smo i kao grad koji isplaćuje umirovljenicima božićnice, a iduće godine krećemo i s uskrsnicama. To je izraz zahvalnosti onima koji su radili i razvijali ovaj grad i naše gospodarstvo. Izgradnjom Inkubatora kreativnih industrija našim poduzetnicima ponudit ćemo prostor u kojem će uz podršku stručnog tima i kvalitetnu opremu moći razvijati svoje poslovanje. U pripremi je europski projekt aglomeracije Koprivničkih voda težak 400 milijuna kuna koji će nam omogućiti, vjerujem, da u sljedeće četiri godine kompletnom komunalnom infrastrukturom pokrijemo Koprivnicu i okolne općine, jer bez razvijenih okolnih općina nema ni snažne Koprivnice.

Kojim mjerama Gradska uprava potiče gospodarstvo i zapošljavanje?

Naše poduzetničke zone infrastrukturno su jedne od najbolje opremljenih zona, a poduzetnicima se omogućuje kupnja po sniženim cijenama ovisno o broju novozaposlenih djelatnika, pa je tako moguće na većem broju zaposlenih zemljište dobiti za nekoliko kuna po metru četvornom. Također poduzetnicima sufinanciramo kamate te kroz natječaje bespovratnim sredstvima potičemo razvoj novih poduzeća, ali i tradicijskih i umjetničkih obrta.

U gradskom poduzeću Koprivnički poduzetnik, obrtnicima i poduzetnicima na raspolaganju je tim stručnjaka koji im pomaže u pisanju i provedbi projekata, a poduzetnicima početnicima povoljan smještaj osiguran je kroz Inkubator. Također nudimo im edukacije, a upravo one najposjećenije su koje provodimo zahvaljujući Poslovnom uzletu.

Koliko turizam participira u gospodarstvu grada?

Jedna od hrvatskih top turističkih manifestacija je Renesansni festival koji je prepoznat i izvan granica Lijepe naše. Svakako da smo ponosni i na naše Podravske motive, Ljeto na Zrinskom i Koprivničku bajku. S ovim turističkim sadržajima smo pokazali da je moguće i na kontinentu raditi uspješne turističke manifestacije, no sada želimo više.

Želja nam je da na valu naših turističkih brendova i manifestacija dodatno ubrzamo rast i naše gastro i eno ponude u kojima imamo puno za pokazati, ali i isto tako iskorak u našim smještajnim kapacitetima. Tu će nam biti važna još jača suradnja Grada i privatnog sektora vezanog uz turizam, ali i jači i brži iskoraci u radu naše Turističke zajednice. Uvjeren sam da imamo i snage i energije za nove iskorake.

Što nudi ovogodišnja Koprivnička bajka u povodu božićno-novogodišnjih blagdana?

Još veću količinu pozitivne, energije, vibracija sreće i zajedništva. Očekuje nas puno nastupa naših lokalnih vrtića, škola, udruga, prijatelja, domaćih bendova, ali i poznatih glazbenih zvijezda. Bit će tu i Kuća Djeda Mraza, bogata gastronomska ponuda, ali i proizvodi naših lokalnih tradicijskih obrta. Pozivamo sve željne dobre zabave u pravom božićnom ugođaju u koprivnički park od 14. prosinca do Nove godine.v