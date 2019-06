Kreće revitalizacija atraktivnog prostora u širem centru Zagreba: Niknut će poslovni, kulturni i stambeni objekti

Foto: Igor Kralj / Pixsell

Najprije su potencijalne investitore u travnju tražili putem javnog poziva. Onda su krajem svibnja razmotrili pisma namjere koja su stigla na adresu Grada. A potom su i odabrali budućeg partnera na projektu koji bi trebao revitalizirati donjogradski blok na kojem se nalaze građevine iz industrijskog razdoblja zagrebačke arhitekture. Nekadašnju tvornicu Badel i Gorica te prostor oko njih urediti bi trebala tvrtka Soravia Equity GmbH, sa sjedištem u Austriji.

Kako piše Večernji list, njihovu ponudu odabralo je povjerenstvo na čelu s Mirkom Jozić, pročelnicom Gradskog ureda za gospodarstvo, a sad ju je prihvatio i gradonačelnik Milan Bandić. Uskoro će potpisati i poseban memorandum o razumijevanju, zbog daljnje koordinacije, razvoja i realizacije projekta Blok Badel.

– Za revitalizaciju prostora od 30 tisuća kvadrata stigla su dva pisma namjere, osim tvrtke Soravia, želju za investicijom imao je i Bouygues Batiment, koji se već drugi put javio na javni poziv. Zainteresirani su bili i za “Zagreb City”, kolokvijalno zvan “zagrebački Manhattan” – govori Mirka Jozić i dodaje da su se ipak odlučili za Austrijance jer su odradili dosta sličnih projekata, posebice u Beču. Tvrtka je to koja radi od 1885. na poslovima građevine, a osim u Austriji, urede imaju i u Njemačkoj, Srbiji, Rumunjskoj, Makedoniji i Bugarskoj.

Nakon što se s njima potpiše ugovor, što se očekuje najesen, partnerstvo i realizaciju projekta morat će odobriti i Skupština. O brojkama, kaže pročelnica, još se nije razgovaralo, no Grad će u investiciji sudjelovati tako da da zemljište i nekretnine, a Soravia će osigurati novac. No najprije moraju iseliti sportske udruge, tvrtke i obrte, njih dvadesetak, koliko ih djeluje u gradskim prostorima, kako bi mogli krenuti u realizaciju. A ovdje se već stvari kompliciraju...

Za Blok Badel još je 2012. proveden međunarodni anketni urbanističko-arhitektonski natječaj, a prvu nagradu osvojio je rad portugalskog arhitektonskog ureda Pablo Pita, koji predviđa različite sadržaje i namjene: stambene, poslovne, trgovačke, hotelske, ugostiteljske te javne i društvene, s podzemnom garažom.

– Inzistirat ćemo da se austrijska tvrtka sasvim drži tih smjernica, a potom se mora još i izraditi urbanistički plan uređenja – govori Mirka Jozić. Portugalski ured zamislio je da se u tvornici Badel održavaju razni kulturni sadržaji, a na vanjskom prostoru predvidjeli su i amfiteatar koji bi Zagrepčanima i turistima služio kao pozornica za predstave i performanse te divovsku skulpturu pauka. Javni i društveni sadržaj zauzimao bi od 10 do 15 posto prostora, a od 25 do 35 posto trebalo bi biti poslovne namjene, dok bi jednako toliko bilo namijenjeno stanovanju. Za trgovačke sadržaje predvidjeli su od 20 do 25 posto prostora, a dio za ugostiteljstvo. Nekadašnju tvornicu Gorica arhitekti su zamislili kao hotel s luksuznim apartmanima i penthouseima.

– Lokacija ima veliki potencijal s obzirom na položaj, odlično je povezana sredstvima javnog prijevoza, u blizini je parkirališta (garaža), centra grada, gradskih okupljališta te povijesnih i kulturnih znamenitosti. Realizacijom se želi urediti jedini donjogradski blok koji nije dovršen i koji nema jasno određenu urbanu strukturu i namjenu – ističu iz Grada.