Kreće rekonstrukcija "ceste smrti"

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Vijećnik u Gradskom vijeću Donjeg Miholjca, kao i vijećnik u Županijskoj skupštini Željko Macanić (SDP), godinama upozorava na iznimno loše stanje Podravske magistrale na dionici od Josipovca do Gezinaca, koju je nazvao “cesta smrti”, a za koju traži temeljitu rekonstrukciju, piše Glas Slavonije.

U dopisu Hrvatskim cestama župan je zatražio informacije o do sada poduzetim aktivnostima na pripremi projektne dokumentacije za rekonstrukciju preostalog dijela ceste D-34 i planiranim rokovima u kojima bi se izveli radovi.

Iz Hrvatskih cesta odgovorili su Glasu slavonije kako su “Hrvatske ceste izuzetno prisutne sa aktivnostima koje obuhvaćaju državnu cestu D34 na način da su izvedeni radovi, ili u tijeku te naposljetku u pripremi za izvođenje radova”. Poručili su da Hrvatske ceste provode planske aktivnosti na osuvremenjivanju državne ceste D34, te da je cilj tih aktivnosti povećati razinu prometne usluge i sigurnost odvijanja prometa.

Iz Hrvatskih cesta potvrdili su da su u tijeku radovi na dionici na DC34 od naselja Gezinci do Podravske Moslavine. U fazi projektiranja je dionica od naselja Sveti Đurađ – Črnkovci, a za dionicu od naselja Črnkovci do Valpova u tijeku je izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde za glavni projekt. Za raskrižje cesta DC34 i DC517 na dionici između Belišća i Valpova, na ulazu u Belišće, u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojećeg raskrižja državnih cesta DC 34 i DC 517 u raskrižje s kružnim tokom. Novosti će biti i na raskrižju ceste DC34 i županijske ceste ŽC4058 (skretanje za Bocanjevce), na obilaznici Valpova koje će također postati raskrižje s kružnim tokom. Kad je pak riječ o dionici od grada Valpova do raskrižja s državnom cestom DC2 (Josipovac/Osijek), tu je u tijeku postupak javne nabave. Također, u pripremi za objavu natječaja za izvođenje radova je i projekt obilaznice kod Petrijevaca.