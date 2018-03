Kreće obnova pruge Zagreb – Beograd, a put bi trebao biti znatno brži

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Butković je prvi ministar u Vladi Andreja Plenkovića koji odlazi u službeni posjet Beogradu, a osim o pruzi, razgovarat će se i o suradnji dviju država u korištenju EU sredstava, između ostalog i kod apliciranja pojedinih dionica pruge Zagreb – Beograd prema europskim fondovima.

Obnova pruge Zagreb – Beograd bit će zajednički projekt Hrvatske i Srbije i to je najvažniji dio Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH i Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastrukture Republike Srbije o suradnji radi promicanja učinkovitosti željezničkog prometa, koji će biti danas potpisan u Beogradu u sklopu bilateralnog susreta ministra Olega Butkovića i potpredsjednice Vlade Srbije i ministrice građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović.

Raspravljat će se i o mogućnostima razvoja cestovnog prometa između Hrvatske i Srbije, također i o mostovima u graničnom području, te suradnji u segmentu unutarnje plovidbe na Savi i Dunavu, gdje su na dnevnom redu i projekti produbljivanja Dunava kod Iloka i Vukovara, odnosno u blizini granice dviju država.

Nakon dugo vremena riječ je o prvom sastanku ministara dviju vlada i pokušaju uspostavljanja konkretne suradnje na nizu infrastrukturnih projekata. Kad je riječ o obnovi pruge Zagreb – Beograd u ukupnoj dužini od 412 kilometara, već je postignuta određena suglasnost oko ovog projekta uz obećanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koje je dano u vrijeme njegova nedavnog posjeta Hrvatskoj, s garancijom da će Srbija intenzivno raditi na obnovi svog dijela pruge.

Inače, veći dio pruge nalazi se na hrvatskom teritoriju i tu su već postignuti određeni pomaci, jer je obnova dionice Okučani – Novska pri kraju i uskoro će biti u prometu, te je prije više od pet godina obnovljena dionica Vinkovci – Tovarnik.

Još dvije dionice su u fazi projektiranja i to europskim sredstvima, a Hrvatska očekuje da bi za svoj dio pruge Zagreb – Beograd iz europskih fondova mogla povući oko 500 milijuna eura europskih sredstava.

Zajednički cilj Hrvatske i Srbije bi trebao biti da se vrijeme putovanja vlakom od Zagreba do Beograda sa sadašnjih šest sati smanji na manje od tri sata, kao i da se značajno poveća brzina vlakova na ovoj pruzi i to na prosječnih približno 120 do 140 kilometara na sat, piše Novi list.