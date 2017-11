Kralj laminata gradi pet pogona i ulaže milijardu kuna

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Tvrtka Bjelin, koja je u vlasništvu „kralja laminata“ Darka Pervana, Hrvata koji već desetljećima živi u Švedskoj, započinje s realizacijom projekta u okviru kojega će na području Ogulina uložiti milijardu kuna. Potvrdio nam je to i direktor i član Uprave Bjeline Stjepan Vojinić, koji je istakao kako će radovi na realizaciji projekta „Ogulin 2“, kako su ga nazvali, započeti već na proljeće iduće godine, piše Večernji list.

– Čekamo odluku Grada Ogulina da nam potvrdi kupnju 20 hektara zemljišta u tamošnjoj Poduzetničkoj zoni, a do Uskrsa sljedeće godine osigurat ćemo dodatnih 13 hektara. Na tom prostoru sagradit ćemo pet proizvodnih pogona za proizvodnju podnih obloga – rekao je Vojinić. Podsjetio je kako na području Ogulina ova tvrtka već posluje te da se ovaj projekt provodi u vremenu od sedam do deset godina. Prema planovima na proljeće će, čim to vrijeme dopusti, započeti pripremni i zemljani radovi, dok bi tijekom ljeta započela i gradnja prve tvornice. Plan je da serijska proizvodnja iz nove tvornice u Ogulinu počne tijekom 2019. godine.

– Ovo je jedan ogroman projekt koji će izuzetno mnogo značiti i za sam Ogulin kao i cijelo to područje Hrvatske. Radit ćemo u etapama i kako se koji pogon bude završavao, tako ćemo ga i opremati i započinjati sa serijskom proizvodnjom. U isto vrijeme radit ćemo i na osposobljavanju radne snage – rekao je Vojinić.

O značaju za Ogulin govori i podatak kako će nakon završetka projekta u novim pogonima raditi više od 600 zaposlenih. Broj osoba koje će se posredno zaposliti još je i veći jer će to značiti više radnih mjesta, više novca, a samim tim i više potrošnje. U novim pogonima tvrtke Bjelin proizvodit će se nove podne obloge – Woodura i Nadura, od kojih se očekuje kako će tijekom idućih godina postati svojevrsni svjetski hit. Gradit će se i tvornica HDF-a – spajanje furnira kao i logistički centar.

Cijeli članak pročitajte ovdje.