Koristi bi bile višestruke: Od jeseni novi model produženog boravka?

I dok u nekim osječkim osnovnim školama učenici u produženom boravku različitim aktivnostima i radionicama uče i razvijaju svoja znanja, vještine i kreativnost, u nekima se ipak sve svodi na puko čuvanje do povratka roditelja s posla, a djeca nerijetko sate provode samo igrajući se, gledajući crtiće i pišući zadaće. Kako produženi boravak pripada u domenu odgojno-obrazovnog rada, Grad Osijek, kao incijator i organizator, u želji da u svim segmentima uredi to do sada prilično zapušteno područje u prosvjeti, ispituje interes roditelja, dok su učitelji i ravnatelji već iskazali punu podršku.

Kako Glas Slavonije doznaje iz Grada i Upravnog odjela za društvene djelatnosti, od novog modela produženog boravka koji bi krenuo već od jeseni, koristi bi bile biti višestruke – i za djecu i za roditelje, a samim time i za učitelje. Učenici bi dobili kvalitetniji i sadržajniji program, roditelji vremenski prikladnije organziran produženi boravak (predlaže se rad od 7.30 do 17.30 sati), a učitelji pogodniji status i egzistenciju. Grad Osijek, naime, želi donijeti pravilnik o produženom boravku u osječkim osnovnim školama, koji do sada nije postojao, ali i kurikulum kojim će se točno propisati što će djeca s učiteljima i u kojem trenutku raditi u produženom boravku, produžiti vrijeme rada te učiteljima omogućiti rad u punom radnom vremenu i mogućnost dobivanja ugovora na neodređeno.

No, hoće li se sve to dogoditi s početkom nove školske godine, ovisi o roditeljima, koji su do 15. lipnja trebali ispuniti upitnik koji im je zajedno s obavijesti nedavno stigao u poštanski sandučić. Upitnikom se želi saznati jesu li i u kojem broju roditelji spremni sufinancirati troškove novog modela u iznosu od 200 kuna mjesečno. Grad Osijek prošle je godine za sve mališane prvi put omogućio besplatan produženi boravak, dok su prijašnjih godina participirali s 50 kuna (uz 14,45 kn dnevno za topli obrok).

