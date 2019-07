'Koprivnica nudi najpovoljnije mogućnosti za ulaganje u Hrvatskoj'

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prireza nema i tako će ostati, a proračunski prihodi rastu, kaže gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, govoreći o gospodarstvu grada u scru Podravine, središta Koprivničko-križevačke županije i jednog od hrvatskih industrijskih divova - Podravke. Jakšić je objasnio i što je sve postignuto unazad nekoliko godina i kakvi su projekti u planu ne samo u gospodarstvu, već i školstvu, komunalnoj infrastrukturi. A neki od njih su i povijesni.

Iza vas su dvije godine mandata, koje projekte ste realizirali i što planirate u narednoj godini?

Svaki projekt koji donese veću kvalitetu života barem jednom našem građaninu je važan, a takvih projekata je u ovoj godini bilo mnogo. Uspjeli smo ostvariti značajna ulaganja u ceste i komunalije, u poduzetništvo, ali i u programe i projekte za naše najmlađe i one malo starije. Završili smo s kompletnom energetskom obnovom naše najveće osnovne škole, odobrena su nam EU sredstva za obnovu sljedeće osnovne škole, dobili smo i gotovo 80% sredstava za gradnju novog dječjeg vrtića, gradnja Inkubatora kreativnih industrija privodi se kraju u planiranim rokovima kao i rekonstrukcija i obnova dva objekta našeg najvećeg dječjeg vrtića, provodi se niz infrastrukturnih projekata na obnovi prometnica. Tome bih svakako pridodao robotiku u školama, rad s darovitim učenicima, pomoćnike u nastavi, subvencionirane udžbenike, stipendije za sve studente, ali i božićnice i uskrsnice za naše umirovljenike. Isto tako počeli smo stvarati i novi podravski ponos koji najbolje možemo osjetiti u novoj Galeriji Mijo Kovačić u staroj jezgri, čiji smo prvi rođendan proslavili ovih dana s impozantnih 6500 posjetitelja i više od 100 događanja u godinu dana. Kad smo već spomenuli cijelu Podravinu, svakako moram spomenuti i ulazak u partnerstvo Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac s našim općinama. Ovo je doista lijepa lista ostvarenih projekata na koje možemo biti ponosni. No, siguran sam da zajedno možemo još i više.Jedan od najvažnijih projekata koji je pred nama je Aglomeracija Koprivnica, projekt Koprivničkih voda čija vrijednost je 410 milijuna kuna što je najveći europski projekt u povijesti naše županije. Značajni dio odlazi u naša prigradska naselja i ono što smo najavili je da ćemo u narednih nekoliko godina pokriti sva prigradska naselja kompletnom komunalnom infrastrukturom. Prigradska naselja će imati jednaki komunalni standard kao i sam centar grada. Također pripremamo se za rekonstrukciju našeg Zrinskog trga i Trga bana Josipa Jelačića, nastavit ćemo ulaganja u naše osnovne škole i vrtiće te naravno ulaganja u komunalnu infrastrukturu prigradskih naselja te projekte gospodarenja otpadom.

Jedan od ciljeva bila je i financijska konsolidacija. Kakav je rezultat?

Već drugu godinu zaredom uspijevamo držati proračun u plusu uz istodobno smanjenje kreditne zaduženosti na rekordno niske stope kako bismo stvorili snažnu podlogu za novi investicijski ciklus Grada u nama najvažnije projekte – gradnje nove osnovne škole, izgradnje jedne sportske dvorane te rekonstrukciju glavnog gradskog trga te još neke koji će još više podići kvalitetu života u gradu.

Što je s prirezom i proračunskim prihodima u Koprivnici?

Prireza nema i tako će i ostati. Proračunski prihodi rastu, ali nažalost ne kao u gradovima koji dobivaju pomoć fiskalnog izravnanja. Nažalost Koprivnica je opet kažnjena zbog toga što spada u razvijene gradove pa rast naših prihoda dolazi isključivo iz rasta koprivničkog gospodarstva, a ne kao u nekim sredinama doniranjem novca od središnje vlasti.

S novim paketom poduzetničkih mjera Koprivnica će biti jedan od gradova s najboljim uvjetima za investiranje. O čemu se radi?

Napravili smo jedan novi, veliki i sveobuhvatan paket mjera za poticanje poduzetništva i otkupa zemljišta. Želja nam je da se još više i jače okrenemo malom i srednjem poduzetništvu, ali i da damo nove mogućnosti velikim gospodarskim objektima koji žele ulagati u Koprivnici. Imamo jako dobre temelje za pokretanje ove priče jer trenutačno u našim poduzetničkim zonama imamo popunjenost od oko 60%, a nadamo se da ćemo nakon ovih mjera dostići 75%. Ključ ovih novih mjera je da doista kao nikad dosad našim mikro, malim i srednjim poduzetnicima dajemo mogućnost da u našim poduzetničkim zonama dođu do zemljišta za kunu po kvadratu. Isto tako, da im osiguramo maksimalni poticaj ili subvenciju u komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi. U ovim mjerama nije se zaboravilo na velike gospodarske subjekte. Njima će se dodatno osigurati popusti i poticaji kod konkretnih ulaganja. Nakon uvedenih novih poticajnih mjera koje se tiču komunalne naknade, komunalnog doprinosa i prava građenja za jednu kunu, možemo s pravom reći da najpovoljnije mogućnosti za ulaganje u Hrvatskoj ima upravo Koprivnica.

Kako stojite s povlačenjem novca iz fondova EU? Kakvi su vam planovi?

Ova godina bila nam je rekordna kada govorimo o privlačenju europskih sredstava. Trenutačno Grad ima ugovorena 23 projekta čija vrijednost je 61,7 milijuna kuna. Riječ je o raznim projektima, od rekonstrukcije prometnica i energetskih obnova škole i vrtića, gradnje novog vrtića do ulaganja u sustav obrazovanja, odnosno rad s darovitim učenicima, pomoćnici u nastavi, uvođenje robotike, volontiranje i mnogi drugi projekti. Upravo zahvaljujući europskim projektima Koprivnica je napravila značajan iskorak u održivoj mobilnosti. Grad smo koji ima odličnu infrastrukturu za bicikliste – 70 kilometara biciklističkih staza, građanima su na raspolaganju gradski električni i konvencionalni bicikli i to potpuno besplatno. Javni prijevoz organiziran je putem dva autobusa na električni pogon. Imamo odličnu infrastrukturu za vlasnike automobila na električni pogon - još uvijek se potpuno besplatno mogu koristiti HEP-ove punionice, a postavili smo i punionice na stupove javne rasvjete. Prvi smo grad u Hrvatskoj koji je proveo tzv. inovativnu zelenu javnu nabavu upravo kroz EU projekt i time osigurao i rekonstrukciju zgrade vrtića. Paralelno s tim radili smo s Čakovcem i Varaždinom na zajedničkom nastupu prema Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova kako bismo našim gradovima osigurali pristup ITU financijskom mehanizmu, koji dosad nismo imali pravo koristiti, a od kojeg u sljedećem razdoblju 2021.-2027. očekujemo značajna sredstva za podizanje kvalitete života građana u regiji Sjever, od osnaživanja gospodarstva, bolje prometne povezanosti naše regije kako bismo postigli veću mobilnost radne snage, ali i stavili u turističku funkciju našu prelijepu kulturno-povijesnu baštinu te učinili našu regiju atraktivnom turističkom destinacijom.

Po početku mandata orijentirali ste se na obnovu i uvođenje novina u škole. Kako trenutačno stojite s tim aktivnostima? Jesu li razvoj i obnova škola još uvijek aktualni?

Kad govorimo o projektima razvoj škola naš je prioritet. Ono na čemu radimo je da osim u materijalna ulaganja nastojimo raznim programima nadopunjavati i nastavni program. Koprivnica je jedan od rijetkih gradova čiji učenici u školama kao izvannastavnu aktivnost mogu učiti robotiku, a za provedbu programa koriste najsuvremeniju opremu. Također kroz razne projekte učenicima omogućujemo da uče o obnovljivim izvorima energije, važnosti volontiranja te da razvijaju svoje potencijale. Jedan od najvažnijih projekata svakako nam je Odjek III kojim su učenicima kojima je pomoć potrebna osigurani pomoćnici u nastavi. Poseban program usmjeren je i na darovite učenike. Naši planovi su da nastavimo s uvođenjem dodatnih aktivnosti. Naravno za sve to moraju postojati infrastrukturni uvjeti. Završili smo energetsku obnovu najveće osnovne škole, krećemo u obnovu druge po veličini, pripremamo projekte za uvođenje produženog boravka u školama te gradnju nove škole i sportske dvorane. Od jeseni koprivnički će osnovnoškolci umjesto dosadašnjeg sufinanciranja imati besplatne udžbenike i radne bilježnice te nastavljamo i s projektom besplatnih bilježnica za sve u suradnji s našim partnerima, koprivničkim tvrtkama kao sponzorima tog projekta.

Broj učenika u koprivničkim osnovnim školama posljednjih godina raste i doista imamo obvezu prema našim učenicima i njihovim roditeljima da im osiguramo što bolje i kvalitetnije uvjete boravka u školi.

Gospodarenje otpadom je velika tema. Kakve su brojke za Koprivnicu?

Koprivnica je prema državnoj statistici drugi grad po odvajanju otpada u Hrvatskoj. Godine ulaganja u edukaciju, kompostere, zelene otoke, ulične kante za odvajanje otpada, kante za biorazgradivi otpad, plastiku, metal i papir rezultirale su upravo takvim uspjehom. Naš projekt kompostane ove godine smo proširili proizvodnjom kvalitetnog komposta koji je besplatan za građane koji odvojeno prikupljaju zeleni otpad, ali ga i ostali građani mogu kupiti po povoljnim cijenama i uz dostavu na kućni prag. Idemo i dalje, odobrena su nam sredstva za novo reciklažno dvorište u čiju gradnju krećemo koncem godine, a u planu nam je i proširenje kompostišta uz zatvaranje proizvodnje u objekt.

Početkom godine krenuli ste u planiranje regeneracije stare gradske jezgre. Kakva je sad situacija?

Nakon godinu dana planiranja, izrade konzervatorskih i prometnih studija, anketa i analiza, ovih dana smo objavili arhitektonsko urbanistički natječaj za glavni gradski trg veličine više od 10.000 kvadrata, s atraktivnim nagradnim fondom za natjecatelje. Svi zainteresirani arhitekti moći će razgledati lokaciju i dobiti sve odgovore na pitanja, a natječaj se zatvara ujesen kad nas očekuje najzanimljivi dio za nas kao naručitelje, a to je žiriranje i odabir radova. Ovdje bih istaknuo izvrsnu suradnju s našim eminentnim arhitektom Hrvojem Njirićem koji je predsjednik žirija. Sljedeći tjedan imat ćemo i javnu tribinu i izlaganje idejnih rješenja gradskih blokova koje je njegov studio isprojektirao kao viziju rješavanja kontaktnih zona gradskog trga. Sve to činimo uz maksimalnu participaciju i građana i struke kako bismo dobili novu vizuru grada i učinili ga još ljepšim za život.

Koprivnicu želim zamišljati kao grad koji se razvija, zapošljava, privlači mlade da u njoj ostanu živjeti ili da se doseljavaju u nju. Ulaganje u djecu i mlade, u znanost i obrazovanje, poticanje razvoja malog poduzetništva i obrtništva, novih kreativnih industrija – to je onaj smjer kojim se želimo još snažnije istaknuti na hrvatskoj karti ne zbog nekog uspoređivanja već zbog naše budućnosti.

Sveučilište Sjever sustavno se razvija, a studijski smjerovi sve više prate potrebe tržišta. Kakva je vrijednost Sveučilišta Sjever za vaš grad? Koji su sljedeći koraci u izgradnji i unaprjeđenju studentskog kampusa?

Vrijednost Sveučilišta za naš grad je iznimna, i danas kad vidim da na svako upisno mjesto imamo od 5 do 20 kandidata, da je studij Multimedije među 5 najatraktivnijih studija u Hrvatskoj prema tablici Agencije za znanost MZOSa, kada vidim sve rezultate naših profesora i studenata, znam da se sav trud i odricanje kada se Sveučilište osnivalo isplatilo. U Koprivnici danas studira 800 studenata na deset studijskih programa. Ono što veseli je da Sveučilište iz godine u godinu raste. Tako smo ove godine dobili novi preddiplomski stručni studij Prehrambene tehnologije, nove diplomske studije, prvi u državi imamo studij Logistike i održivog razvoja ali i prvi doktorski studij Odnosa s javnošću. Grad se i dalje uključuje i nastoji na bilo koji način pomagati rad Sveučilišta, tako što smo nedavno osigurali posebne stipendije za izvanredne studente smjera Prehrambene tehnologije, dali još jednu zgradu u Kampusu za dva nova laboratorija za čiju su gradnju ovih dana odobrene građevinske dozvole. Uređena je i nova studentska menza koja svoja vrata otvara ujesen, početkom nove akademske godine, a ovih dana raspisali smo i natječaj za privatne investitore za gradnju studentskoga doma u Kampusu.

Nezaposlenost je gorući problem u gotovo cijeloj regiji, kakvo je stanje u Koprivnici i koje korake poduzimate po tom planu?

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Koprivnica u razdoblju od 2014. do 2017. godine ima 700 novostvorenih radnih mjesta, a kada govorimo o udjelu radnih mjesta u ukupnom broju stanovnika tada to iznosi 40 posto. Kao što sam i ranije istaknuo bilježimo rast broja obrta te rast poduzeća. Unatrag dva mjeseca, u Koprivnici je zaposleno novih 130 osoba, pri čemu je stopa nezaposlenosti rekordno niska. Gledajući u postocima, u Koprivnici radi 55 % ljudi od ukupnog broja zaposlenih u Koprivničko-križevačkoj županiji. Postojeći poduzetnici su proširili svoje kapacitete, kupili nove parcele u poduzetničkim zonama, a izuzetno nas veseli i najava otvaranja tvornice televizora našega Hangara 18, koprivničke IT tvrtke koja je dosad bila poznata po proizvodnji NOA mobitela.

Naravno, veliku ulogu u razvoju poduzetničke klime u gradu ima i naš poduzetnički inkubator Koprivnički poduzetnik koji je s 37 tvrtki u postojećoj zgradi danas premali za sve koji žele pokrenuti posao. Oni će tu mogućnost dobiti u novom Inkubatoru kreativnih industrija čiju gradnju i opremanje završavamo do jeseni, kroz koji ćemo posebno mladim poduzetnicima – poduzetnicima početnicima dati osim prostora, jedinstveni akceleratorski program kreiran na Sveučilištu u Chicagu kako bi dobili potrebna znanja za rast i razvoj svojih ideja i tvrtki te ono na što smo posebno ponosni, kurikulum za IT koji će osposobiti sve koji žele raditi u IT industriji.