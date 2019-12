Kolinda predlaže da obitelji s više djece država oprosti kredit

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Predsjednička kandidatkinja HDZ-a i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović zaključila je u nedjelju obilazak Splitsko-dalmatinske županije predizbornim skupom u Splitu te poručila da nije salonska političarka već predsjednica koja ima svoje osjećaje, vrijednosti i ljubav prema ljudima.

Govoreći o demografiji upitala je zašto ne bismo imali fond koji bi omogućavao da mladi ljudi koji su u braku dobiju kredit kojeg bi sufinancirala država. Predložila je da se obitelji nakon što dobije troje djece oprosti 30 posto kredita, a za peto i svako sljedeće da im se u potpunosti oprosti kredit.

"Večeras vam nudim optimizam umjesto jadikovki, zajedništvo umjesto podjela, rad umjesto ljenčarenja. To sam ja, to ste vi, to je naša Hrvatska. Ne želim crvene tepihe i državne zrakoplove. Želim da budete sretni i zadovoljni, da ostanete živjeti u Hrvatskoj. Vjerujem da Hrvatska zna. Imamo put koju su zacrtali hrvatski branitelji svojom žrtvom", rekla je.

"Živio naš Split, naša Dalmacija i voljena Hrvatska", zaključila je na kraju Grabar-Kitarović te potom s aktivistima, ali i svim prisutnima otpjevala pjesmu "Moja domovina", a zatim, kako je sama rekla, svoju najdražu pjesmu "Cesarica" od Olivera Dragojevića.

U pratnji Grabar-Kitarović bili su Damir Krstičević, Andro Krstulović Opara, Blaženko Boban, Branko Bačić, Ante Sanader i Lovro Kuščević.