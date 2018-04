Koliko se isplati biti lojalan zaposlenik u Hrvatskoj

Foto: Thinkstock

Radite li dugo kod istog poslodavca ili često mijenjate poslove? Koji je idealan vremenski period za rad kod jednog poslodavca? Isplati li se biti lojalan?

Odgovore na ova pitanja Moj Posao pronašao je u međunarodnom Paylab istraživanju, kojeg je dio i servis MojaPlaća. Istraživanje je provedeno u siječnju i veljači ove godine na uzorku od 57.719 ispitanika iz 12 europskih zemalja.

Gotovo polovica ispitanika (47%) smatra da se isplati biti lojalan poslodavcu i da zaposlenici imaju opipljive dokaze o tome u obliku financijskih ili nefinancijskih koristi.

Konkretno, 30% ispitanika smatra kako zaposlenici koji ostaju vjerni jednom poslodavcu duži niz godina osjete rezultate lojalnosti na plaći. Još 17% ispitanika smatra da je odanost povezana s određenim nefinancijskim beneficijama.

Nasuprot tome, 31% ispitanika smatra da novi zaposlenici često imaju slične beneficije kao i zaposlenici koji su duže zaposleni kod istog poslodavca.

Više od polovice ispitanika (53%) koji kod trenutnog poslodavca rade manje od godine dana smatraju da lojalnost donosi beneficije (financijske 38% ili nefinancijske 15%) u odnosu na 41% ispitanika koji su kod istog poslodavca zaposleni duže od 5 godina.

Da novi zaposlenici obično pregovaraju bolje uvjete od onih koje imaju zaposlenici koji tu rade dugi niz godina smatra 39% zaposlenika koji su kod trenutnog poslodavca zaposleni duže od 5 godina te samo 20% ispitanika koji za trenutnog poslodavca rade manje od godine dana.

Idealan vremenski period za rad kod jednog poslodavca je između 3 i 5 godina za 39% ispitanika. Da je to do 2 godine, smatra 8% ispitanika, dok 26% ispitanika vjeruje da je to od 6 do 9 godina. Više od 10 godina je idealan vremenski period za rad kod istog poslodavca za 19% ispitanika, dok 8,5% ispitanika smatra da je idealno raditi kod jednog poslodavca cijeli radni vijek.

Zanimljivo je promatrati odgovore različitih dobnih skupina. Tako ispitanici u starosti od 25 do 34 godine u najvećoj mjeri (48%) smatraju da je idealno vrijeme za rad kod jednog poslodavca 3 do 5 godina, dok to smatra samo 21% ispitanika starijih od 45 godina.

Ispitanici stariji od 45 godina u najvećoj mjeri smatraju (34%) da je idealno raditi kod jednog poslodavca od 6 do 9 godina. Isto smatra 23% ispitanika dobne skupine od 25 do 34 godine te samo 16% ispitanika u dobi od 15 do 24 godine.

Da je idealno vrijeme za rad kod jednog poslodavca manje od dvije godine misli čak 17% najmlađih ispitanika (od 15 do 24 godine), 8% ispitanika u starosti od 25 do 34 godine te samo 1% ispitanika koji su stariji od 45 godina.

Da je idealan vremenski period za raditi kod jednog poslodavca cijeli radni vijek smatra 8,5% ispitanika.

Zanimljivo je kako je udio ovih ispitanika najveći u Hrvatskoj: čak 19% ispitanika iz Hrvatske smatra da je idealno raditi za samo jednog poslodavca cijeli radni vijek.

Udio ovakvih ispitanika je u Poljskoj 0%, u Estoniji 3%, u susjednoj Sloveniji 11% te u Srbiji 10%.