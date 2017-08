Koliko košta prosječan odmor u Hrvatskoj, a koliko u inozemstvu?

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Koliko treba izdvojiti za prosječan odmor u Hrvatskoj, a koliko u nekim drugim zemljama - poput Grčke - u koju Hrvati sve više odlaze?

Slobodnih kreveta u Puli gotovo da i nema, pa nije niti za čuditi da su i cijene visoke, piše RTL.

"U ovom trenutku cijena jedne regularne sobe na bazi polupansiona dostiže skoro pa 200 eura na dan za dvije osobe. Međutim, u startu sezone ta cijena je 70 ili 80 eura. Danas svi hotelijeri mogu bildati cijene, to znači da ovisno o potražnji može biti viša ili niža", objašnjava direktorica prodaje i marketina Arena hospitality grupe Manuela Kraljević.

Ništa jeftinije nije ni na ostatku Jadrana. Šest noćenja u hotelu s tri zvijezdice u Zadru košta 4600 kuna, u Makarskoj 4157 kuna, dok ćete u Šibeniku samo za jednu noć izdvojiti 240 eura.

Hrvatima je Jadran prvi izbor, no izvan granica postoje i jeftiniji aranžmani. Šest dana Istanbula nudi se već za 366 eura. Cijena odmora u Maroku varira ovisno o broju noćenja. Tunis se kreće od 1500 do maksimalno 2700 kuna tjedno. Grčka i Malta apsolutni su hit, charteri za Kretu su rasprodani.

Tjedana dana u hotelu s 3 zvijezdice na Kreti skuplje je 300 kuna nego isto toliko na otoku Ugljanu.

"To je možda teško uspoređivati. Vi imate u Hrvatskoj diverzificiranu ponudu i od veoma jeftinih smještaja do ekskluzivnih hotela s pet zvjezdica, vila koje su jako skupe. Teško je to usporedti, međutim, Hrvatska se ne smatra skupom destinacijom pa se ne moramo brinuti", kaže predsjednik Udruge putničkih agencija Hrvatske Boris Žgomba.

Strancima Hrvatska nije skupa, a postane li domaćima još skuplja uvijek se mogu okrenuti drugim jeftinijim destinacijama.