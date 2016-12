Koliko bi mogao koštati otkup Ine od Mola?

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

U HRT-ovoj "Temi dana" bilo je riječi o tome koliko bi mogao koštati otkup naftne kompanije Ine u vlasništvo Republike Hrvatske, na koji način bi Hrvatska mogla naći novac za to te koji su točno detalji odluke Arbitražnog suda u Ženevi gdje je Hrvatska izgubila spor s Molom.



"Donesena je jedna državnička, strateška odluka. Donesena je zrelo. Možda je trebalo već prije početi s Molom razgovarati o modalitetima izlaska", rekao je naftni stručnjak Davor Štern komentirajući odluku Vlade o kupnji udjela MOL-a u Ini. Kaže da sada treba početi s jednom snažnom diplomatskom aktivnošću te na miran i dobar način izaći iz ove situacije. Smatra da za cijeli proces treba 3-6 mjeseci, s tim da Hrvatska treba angažirati dobre savjetnike. Dobro je da se Hrvatska koncentrira na svoju energetsku budućnost, da koristi resurse koje imamo, rekao je i naglasio veliku vrijednost Hrvatske - znanje, koje će dati podstrek jednoj boljoj, suvremenijoj Ini.



Bivši ministar gospodarstva i predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak objasnio je da je pokretanje arbitraže bio nužan korak, kao odgovor na arbitražu Mola koja je na sudu u Washingtonu. Iako će gubitak parnice biti skup za RH, rekao je da je za to kriva "malicioznost" hrvatske politike. U medijima su se pojavljivali naslovi o tome koliko RH plaća svoje odvjetnike, dok je Mađarska svoje plaćala 4-5 puta više. Najskuplje je izgubiti, naglasio je. Smatra da Vlada u svoj tim treba pozvati vrhunske konzultante. Pozvao je da se Vladu ne proziva što plaća savjetnike i konzultante, jer kako kaže, njih treba pošteno platiti. Proces otkupa vrlo je osjetljiv, napomenuo je. Objasnio je i da tijekom pregovora Vlada neće smjeti govoriti o svakom koraku, jer je to kazneno djelo kojim utječe na stanje i cijenu dionica na burzi.



Odluku smo primili s oduševljenjem, rekao je Predrag Sekulić iz sindikata "Nova solidarnost". O tome što MOL radi Ini govorili smo 4, 5 godina. Nadamo se da će ova agonija završiti. Pozivamo na razum i uključivanje naftnih stručnjaka i svih drugih kako bi proces završili, dodaje Sekulić.



Peđa Grbin, potpredsjednik SDP-a, rekao je između ostalog da se u slučaju otkupa MOL-ovog udjela radi sigurno o više od 10 mlrd. kuna.