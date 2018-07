Koliko banke zarađuju od naknada?

FOTO: GettyImages

Koliko stoji prenošenje novca s jednoga računa na drugi zna Goran Jeras iz Zadruge za etično financiranje. U Hrvatskoj će za prebacivanje 50 kuna platiti čak 70. Učini li to u nekoj od zemalja Unije, banka mu neće naplatiti ništa.



"Ne možemo pričati da je to nelegalno, možemo pričati o tome je li etično, moralno i stoji li taj trošak zapravo toliko. Međutim, to je bilo s važećim cjenicima banaka", kaže on za HRT. Baš zato želi osnovati banku koja neće naplaćivati naknade, pa tako ni onu za vođenje računa.



U banci ništa nije besplatno: plaća se slanje e-maila, odustajanje od prebacivanja gotovine ili obračun kamata na vlastiti zahtjev. S druge strane, uz tekući račun, banka nudi besplatne usluge, primjerice odvoza automobila, koje uglavnom ne iskoristimo.



"Banke zadnjih godina zbog gubitka profitabilnosti pokušavaju što više naknada zadržati i uvoditi nove nebankarske usluge. Građani bi itekako trebali pogledati one paketne usluge u tekućim računima koje sadrže puno toga dobroga, puno servisnih usluga, osiguranja, koje vrijede tih novaca", kaže financijski stručnjak Vjeko Peretić.



Uz pomoć aplikacije HNB-a građani mogu uspoređivati naknade po kreditima. Od 1. studenoga bit će moguće uspoređivati još 14 naknada. Ako poželite prenijeti račun u drugu banku, već sada je to lakše.



"Jednostavno možete otići u novu banku u koju mislite prebaciti svoj račun za plaćanje, primjerice tekući račun i u tom slučaju samo dajete punomoć svojoj banci, sve te papire i komunikaciju hendlaju među sobom", objašnjava Mario Maravić iz Hrvatske narodne banke (HNB).

Digitalizacija donosi jednostavnije i jeftinije poslovanje i za banku i za potrošača. "S druge strane je konkurentnost ta koja će odlučiti, kome će potrošač pokloniti svoje povjerenje", kaže Helena Ilićiz Hrvatske udruge banaka.