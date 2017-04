Koliki je pravi dug Agrokora po regresnim mjenicama?

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak jučer je potpisao finalnu verziju Promemorije o mjenicama Agrokora.

Promemorija je odmah po potpisivanju poslana na adrese 159 dobavljača i 31 banke, faktoring društva i drugih financijskih institucija. Postoji mogućnost da se pojavi još poneki dobavljač koji još nije na tom popisu, ali se broj vjerojatno neće osjetnije mijenjati, piše N1.

Danas se iz Agrokora neslužbeno doznaje kako su ukupna dugovanja po regresnim mjenicama između 3 i 3,5 milijarde kuna, a ne, kako se do sada pretpostavljalo, oko 5 milijardi.

To ne znači da nema i drugih potraživanja dobavljača koja nisu pokrivena mjenicama. I dalje se radi na definiranju načina prijave svih potraživanja u jedinstvenoj formi.

Agrokor je pozvao sve zainteresirane strane koje imaju mjenične poslove s kompanijom da ispunjavanjem i potpisom pristupnice Promemoriji pristupe do petka 21. travnja tj. do kraja ovog tjedna.

''Netko će možda iskočiti iz kolosijeka tog dogovora, ali ako to bude rješenje za probleme dobavljača većina će to pozdraviti'', kazao je naš reporter Ivan Hrstić koji prati sva zbivanja vezana za stanje u Agrokoru.

Podsjetimo, u roku sedam dana od dana potpisa Promemorije bit će imenovana zajednička radna skupina koja će imati sedam članova, od kojih tri predstavnika vjerovnika, tri predstavnika dobavljača i jednog predstavnika Agrokora koji će koorodinirati rad grupe. Zadaća radne skupine je pomoć u rješavanju tehničkih i provedbenih pitanja te koordinacija daljnje suradnje dobavljača, vjerovnika i Agrokora.