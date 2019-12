Kolakušić žestoko napao Škoru: 'On je to i sam javno priznao'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na pitanje zašto nema izbornog stožera te gdje planira provesti izbornu noć i objavu rezultata, odgovorio je: "Imamo izborni stožer, samo nemamo čekanje rezultata. Svatko je sa svojom obitelji. Gdje bismo se trebali nalaziti nego u krugu svojih obitelji?".

Na pitanje zašto u kampanji ne ide među ljude, već ga se može vidjeti jedino u Europskom parlamentu, na televiziji i na internetu, napao je Škoru.

"Za razliku od ostalih, kao gospodina Škore... On nijedno slovo nije rekao o zakonima, nije imao potrebu reći niti jednu jedinu riječ ni o čemu. Nakon toga ga je HDZ izmislio jer nije Kolinda pravi kandidat HDZ-a, to je Škoro. Otuda toliko gafova i podmetanja. Da je on njihov pravi kandidat, to sam rekao u osmom mjesecu. On je to i sam javno priznao. Sad imaju potrebu pričati jer prije ništa nisu pričali, niti su imali što za reći"; naglasio je Kolakušić.

Poručio je da želi debatu s ostalim predsjedničkim kandidatima.

"Proputovao sam Hrvatsku triput i smatram da se kandidati moraju sučeliti. Biti kukavica ne znači sramotiti samog sebe, već i birače, ali i cijeli hrvatski narod. To je sramota. Skrivati se u mišjim rupama, biti u kontroliranim uvjetima, čitati s papira kao Škoro, čitati s blesimetra kao Kolinda ili lupetati gluposti kao Milanović... Odazvat će se možda na debatu gdje su svi kandidati. Pozivam te kukavice da prestanu sramotiti Hrvatsku i da se odazovu na debatu sa mnom. Neka gospođa predsjednica kaže datum i idemo održati debatu", poručio je.

Otkrio je planove u slučaju poraza na izborima.

"Dobio sam otprilike dvostruko manje nego SDP. Znači, radi se o ulasku u drugi krug. Ako ispadnem u prvom krugu, građani me sigurno neće vidjeti na parlamentarnim izborima, povlačim se", rekao je za RTL.

Zamoljen je i da komentira svoja obećanja koja ne spadaju u domenu predsjedničkih ovlasti, primjerice da bi otpustio 100.000 ljudi.

"Moja ponuda je skroz jednostavna. Građani me izaberu, predlažem Vladi da idemo u izmjenu Ustava Republike Hrvatske, oni to odbiju jer im nakaradni sustav omogućava da vladaju 30 godina. Nakon toga građanska inicijativa ide u izmjene Ustava, čije temeljne odrednice su tamo navedene. Kao ovlasti predsjednika", pojasnio je.

Odgovorio je na upit znači li to da želi biti novi Tuđman.

"Želim biti čovjek koji će preporoditi Hrvatsku, a ne je uništiti. Tuđman je stvorio Hrvatsku, a u privatizaciji ju je uništio", kazao je.

Komentirao je tvrdnju da se ne želi odrediti o svjetonazorskim pitanjima. "Imam mišljenje o svakom ideološkom pitanju, ali ne vidim razlog zašto bi se netko tko se njima ne bavi izjašnjavao o njima. Po njemačkom Ustavu vjeronauk je obavezan u školama, kao što je i dozvoljena prostitucija. Ja se tim stvarima neću baviti, bavit ću se gospodarstvom i pravosuđem", rekao je.

Odgovorio je na upit smeta li ga kada ga nazivaju Cezarom jer želi sve ovlasti.

"Ne, to mi smeta jer ih zovem trolovima. Imate jednog Puhovskog, on ima 25 godina prostor u medijima, kvazi napada vladajuće, a koja mu je jedina svrha postojanja? Uništavati svaku novu opciju koja se pojavljuje. On nikad ne bi imao takav prostor u medijima, pa oni se financiraju iz državnog proračuna", rekao je Kolakušić.

Odbacio je tvrdnju da stvara o sebi kult ličnosti.

"Ne, ja dajem ponudu. Ne vidim zašto bi to bio kult ličnosti. Ne postoji sustav u kojem, bila to privatna tvrtka ili država, odluke donosi više od jedne osobe. Kako god vi nazivali predsjedničku ili parlamentarnu demokraciju, odluku donosi jedna osoba. Sad je to Plenković, prije Karamarko... Znate li koliko traje glasanje u Saboru? Znate li koliko se u Europskom parlamentu glasa za zakone? Dvije do tri sekunde po zakonu. Shvaćamo li o čemu pričamo?", rekao je.

Komentirao je tvrdnju da nudi nešto što ne može ispuniti, primjerice otpustiti 100.000 zaposlenih i mijenjati Ustav RH.

"To je izvedivo u par mjeseci, ako građani to žele. To je kao da kažem da ću graditi kuću, vi vidite Peru kako je gradi i kažete da je ja ne gradim. A tko je platio Peru, tko je platio građevinsku dozvolu?", zapitao se.

Kolakušić je za kraj prognozirao ishod predsjedničkih izbora.

"Da ovi nisu kukavice, u drugom krugu bih bio ja. Da je bila debata... Na njoj bi se vidjelo da su šuplja priča, da bez blesimetra i papira ne znaju ništa izgovoriti, a kamoli reagirati na raspravu. Vidjet ćemo kako će građani protumačiti situaciju i žele li kukavicu u drugom krugu", kazao je na kraju za RTL Direkt Kolakušić.