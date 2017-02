KLM uvodi izravnu zrakoplovnu liniju između Splitu i jedne europske metropole

Foto: foto press

KLM Royal Dutch Airlines u novi je raspored za ljeto 2017. uveo izravnu liniju između Splita i Amsterdama što znači da će odsad letjeti na dva odredišta u Hrvatskoj, u Zagreb i u Split.

Ovim letovima, glavni grad Nizozemske će biti dostupniji no ikad.

2.7.2017.godine i u post sezoni od 9.9.-28.10.2017. godine KLM će organizirati letove svake subote i nedjelje. Koristiti će zrakoplov Embraer 100 sa 90 sjedala.

U vrhuncu sezone od 9.6. - 31.8. 2017. godine, KLM će povećati broj letova na 6 letova tjedno, ali i broj putnika jer će na letovima koristiti zrakoplove Boeing 737 sa 132 raspoloživa sjedala.

Kako bi ponudili vrhunski doživljaj u našim zrakoplovima, putnici mogu birati između poslovne i ekonomske klase.

Početkom ljetnog rasporeda za 2017. KLM Royal Dutch Airlines proširit će svoju mrežu sa sedam novih europskih odredišta, od kojih će tri biti u ponudi u vrhuncu ljetne sezone. Mreža KLM-a bit će proširena novim svakodnevnim letovima u Gdanjsk (Poljska), Graz (Austrija), Porto (Portugal) i Malagu (Španjolska). Uz Split bit će dodana dva nova sezonska odredišta, Cagliari i Catania (Italija) prema kojima će zrakoplovi polijetati vikendima tijekom rane i kasne sezone te svakodnevno tijekom srpnja i kolovoza.

„Želimo svojim klijentima ponuditi više izravnih letova iz Amsterdama u gradove po njihovu izboru. Split se činio logičnim izborom jer je Hrvatska top destinacija te smo prepoznali potrebu za novim letovima. No, i za nas je to važna odluka jer smo prvi puta svojoj povijesti uspostavili direktan let za Split. Uz već najavljeno novo odredište London City, KLM će tijekom 2017. uvesti osam novih odredišta, što znači da će nuditi letove u 82 europska odredišta iz Amsterdama.” – Pieter Elbers, predsjednik i direktor KLM-a.