Klemm mora ići u zatvor na godinu dana

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Josip Klemm, vlasnik tvrtke Klemm sigurnost i bivši predsjednik Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata, mora ići u zatvor na godinu dana, objavio je Večernji list. Razlog tome je presuda koja mu je zbog zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju izrečena prije dvije godine na zagrebačkom Županijskom sudu. Sada je tu presudu koju je u srpnju 2017. donijelo sudsko vijeće pod presjedanjem sutkinje Maje Štampar Stipić, potvrdio i Vrhovni sud, čime je ona postala pravomoćna.



Kada će Klemm morati otići na izdržavanje kazne još se ne zna, a što on misli o tome jučer se nije moglo doznati jer nije odgovarao na telefonske pozive. Prema optužnici, Klemm se teretio da je svojoj tvrtki Klemm sigurnost nalagao da drugim tvrtkama plaća račune za neobavljene usluge. Radilo se o 90 računa s ukupnim iznosom od 2,9 milijuna kuna. Taj iznos nepripadajuća je imovinska korist koja su stekla poduzeća kojima je Klemm sigurnost plaćao neobavljene usluge. No taj novac nije oduzet tim tvrtkama jer su one u međuvremenu izbrisane iz sudskog registra, a nije ga se moglo oduzeti ni od Klemm sigurnosti, jer su promjenom činjeničnog opisa optužnice ispuštena obilježja kaznenog djela. Tužiteljstvo je mijenjalo činjenični opis optužnice nakon dokaza koji su izvedeni tijekom suđenja. Naime, Klemm se na početku postupka teretio da je iz tvrtke izvukao novac, koji mu je potom bio vraćen na ruke. Tužiteljstvo je na koncu odustalo od te optužbe, ustvrdivši da se novac samo nenamjenski trošio, a stav su promijenili nakon što su što su Klemmovi suoptuženici promijenili iskaze tijekom suđenja.