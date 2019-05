Kinezi se vratili, ali jasno je da im preuzimanje nije cilj

U Uljaniku su jučer krenuli prvi raskidi ugovora sa 1118 zaposlenika/Goran Kovačić/PIXSELL

Novi posjet izaslanstva kineske brodograđevne korporacije China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) Hrvatskoj neće zaustaviti postupke koji su otvoreni u pulskoj grupaciji, u kojoj su jučer započela prva raskidanja ugovora o radu sa 1118 zaposlenika Uljanik Brodogradilišta u stečaju.

Ono što CSIC-ovce zanima su prototipovi kruzera i složenijih tipova brodova u kojima još nemaju iskustva i udjela na globalnom tržištu i tek se pripremaju za ulazak u tu nišu. Za to što ih zanima, svjesni su i u Vladi i sami radnici Uljanika, nije potrebno preuzimanje propalog škvera ili ulaganje u zapušteni i tehnološki zastarjeli Uljanik, za koji sami radnici procjenjuju da će nakon stečaja postati "muzej hrvatske brodogradnje".

Ministar gospodarstva Darko Horvat i jučer je bio optimističan u izjavama, pa je uvjeren da bi to "mogao biti još jedan od dobrih razgovora...".

No, o afinitetima i interesu zbog kojega su iz CSIC-a odlučili još jednom poslati predstavnike na razgovore i Horvat će nešto više informacija imati nakon što oni u utorak ujutro u Rijeci obave razgovore s odgovornim osobama iz 3. maja, te Uljanika.

Jučer su predstavnici CSIC-a, kao i prije tri tjedna, službeno posjetili i Brodarski institut, čiji glavni direktor Igor Tripković uoči ovog kruga razgovora iskazao spremnost suradnje na konkretnim projektima koje imaju u Brodarskom, ali za čiji razvoj i komercijalizaciju im nedostaje financijske snage, a voljni su i participirati u njihovim projektima i otvoriti im vrata do europskih brodograditelja.

Za razliku od Instituta, pregovaračke pozicije s Kinezima nisu tako jasne u slučaju brodogradilišta. Horvat i jučer podsjeća na otvorenost za diverzifikaciju djelatnosti na obje Uljanikove lokacije, bez naznake što bi za nas bilo poželjno.

No, loptica za ovaj vrući krumpir sada je prebačena na stečajne upravitelje, koji će do jeseni pripremati stečajne planove, a za koje Horvat već najavljuje spremnost države da se uključi u financiranje dovršetka brodova i tako umanji štetu koju je za proračun stvorio krah proizvodnje brodova za koje je bila jamac. Do tada, svi brodovi u svim fazama gradnje stajat će i čekati dogovor vjerovnika.