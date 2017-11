Kazne za otpad čekaju građane, općine, gradove, ali i državu

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Jedinice lokalne samouprave imaju sad rok od tri mjeseca da donesu odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Dosad nijedan grad i općina nisu donijeli tu odluku, piše Večernji list.

U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike kažu da su Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom jasno propisane obveze JLS-a i rokovi njihova izvršenja te da su prekršajne odredbe koje se odnose na nepoštovanje Uredbe propisane Zakonom o održivu gospodarenju otpadom. A prema tim prekršajnim odredbama, grad ili općina koja ne ispoštuje odredbe Uredbe kaznit će se novčanom kaznom od 100.000 do 800.000 kuna, a kazne su za gradonačelnika ili načelnika od 30.000 do 70.000 kuna. A kad gradovi i općine donesu odluke o naplati odvoza smeća po volumenu i omoguće građanima odvojeno prikupljanje otpada, odredit će i ugovorne kazne za one koji ne poštuju novi sustav.

Svaka jedinica lokalne samouprave odredit će visinu tih kazna, koje bi, bude li se lokalna samouprava ugledala u praksu uprava drugih gradova u Europi, mogle biti poprilično visoke. Tako u Ljubljani, koja bi mogla biti primjer svima u odvojenom prikupljanju otpada, kazna za onoga tko ne sudjeluje u sustavu prikupljanja smeća iznosi 800 eura. Isti iznos platit će i onaj tko nepropisno prikuplja komunalni otpad te nepropisno zbrinjava opasni otpad.

Osim što će građanima, općinama i gradovima prijetiti kazne zbog smeća, i hrvatska bi država mogla plaćati penale ne ispuni li obveze u zbrinjavanju otpada koje je preuzela pristupanjem Europskoj uniji, a koje, prema sadašnjem stanju, sigurno neće na vrijeme ispuniti.

Primjerice, do 2020. godine 50 posto komunalnog otpada u RH mora biti pripremljeno za ponovnu obradu i recikliranje, a trenutačno smo na 18 posto. Stoga nam je vrlo izvjesna sudbina zemalja kojima je Sud pravde EU odredio penale zbog otpada. Italija je, primjerice, zbog nepropisnog skladištenja i uništavanja otpada kažnjena s 40 milijuna eura jednokratno plus 42,8 milijuna eura svakih šest mjeseci dok ne ispuni obveze.