"Kava je sa 150 milijuna eura prihoda pridonijela rekordima Atlantica"

Andrej Bele, direktor Strateškog poslovnog područja kava Atlantic Grupe

Andrej Bele, direktor Strateškog poslovnog područja kava Atlantic Grupe u razgovoru za Poslovni dnevnik govori o tržištima na kojima je Atlantic Grupa prisutna s kavom, planovima za osvajanje novih tržišta i trendovima.

Otkrio je i što je u financijskom i poslovnom smislu obilježilo 2018. godinu te koliko domaće i tržište regije kaskaju za svjetskim tržištima.

Na kojim ste sve tržištima prisutni? Koja su vam glavna po rezultatima i kakvi su oni?

Atlantic Grupa je vodeći regionalni proizvođač kave, a u segmentu svježe pržene mljevene kave smo i jedan od najvećih proizvođača u Europi. Ukupno gledano, 47 posto realizacije ostvarujemo na tržištu Srbije, 28 posto na tržištu Slovenije, 9 posto u Bosni i Hercegovini, 7 posto nam predstavlja tržište Hrvatske, a ostatak se odnosi na tržišta Makedonije, Crne Gore te izvozna tržišta izvan regije. Strateško poslovno područje Kava (SPP) najveće je pojedinačno poslovno područje unutar Atlantic Grupe i predstavlja 22 posto ukupnih prihoda. Mi danas prerađujemo čak 28.000 tona sirove kave, što iznosi nešto više od 23.000 tona konačnog proizvoda, koji izlaze iz naše četiri pržionice u Izoli, Beogradu, Bijeljini i Skopju. S brendom Barcaffe već niz godina u Sloveniji držimo vodeće mjesto na tržištu s više od 70 posto udjela, a u Hrvatskoj smo drugi s udjelom od 12 posto. U Hrvatskoj je ozbiljniji rast počeo upravo s Atlanticovom akvizicijom Droge Kolinske - od 400 tona u 2013. dosegli smo 1700 tona u 2018., što predstavlja rast od više od 400 posto, a taj trend se nastavlja, i u količinama i u vrijednosti. Od ostalih tržišta bih izdvojio i Srbiju, gdje smo s brendom Grand kafa lider s vrijednosnim udjelom od 52%.

Što je s ostatkom Europske unije, mislite li se širiti i na ta, ponajprije zapadna tržišta?

U fokusu nam prije svega ostaju naša osnovna tržišta u regiji, ali planiramo i daljnje širenje u zemlje EU, prije svega preko tzv. etno police. Kava je izrazito lokalna kategorija. Naša regija bazira se prije svega na potrošnji svježe pržene mljevene kave, uobičajeno zvane turska kava, koja i u našem proizvodno prodajnom portfelju predstavlja više od 80 posto, a slijede espresso i instant napici. Međutim, u drugim regijama su preferencije različite - u Italiji se preferira espresso i kava iz tzv. caffetiera dok su, primjerice, germanske države više orijentirane na konzumaciju filter i instant kava. Zanimljiv je i podatak da je u našoj regiji potrošnja po glavi stanovnika u zlatnoj europskoj sredini, između 3,5 - 4,2 kg godišnje, dok su daleko najveći kavopije stanovnici Finske s potrošnjom od čak 12 kg po glavi stanovnika.

Možete li usporediti stanja tržišta kave u regiji i kod nas u Hrvatskoj? Imaju li naši potrošači kakvih specifičnosti u svojim navikama?

S obzirom na ustaljene navike, koje dolaze i od povijesnog naslijeđa, ukusi potrošača u pojedinim državama se ponešto razlikuju. Koristeći prednost činjenice da imamo različite brendove i više proizvodnih pogona, kavu prilagođavamo tržišnim navikama pa se primjerice Grand kafa melje na kamenim mlinovima da bi dala gustu pjenu, kakvu vole u Srbiji, a Barcaffe za Sloveniju i Hrvatsku je okusom više prilagođen slovenskim i hrvatskim potrošačima. No, treba napomenuti da je sva kava, pod bilo kojim od naših brendova, jednake kvalitete, neovisno o tome na kojem se tržištu plasira. Od svih država u regiji, u samom načinu konzumacije možda najviše odstupa Srbija gdje se u Ho-Re-Ca segmentu u više od 60 posto slučajeva potrošačima nudi tradicionalna kuhana kava, jer je tamo espresso zapravo stigao tek početkom 90-tih godina. Kad je riječ o vrstama kave, u kućanstvu većinom prevladavaju mješavine arabice i robuste koje se najvećim dijelom kreću prema većem udjelu arabice. Pri nabavi kave jako vodimo brigu o kvaliteti sirovine i kavu nabavljamo po principu "sljedivog porijekla", što znači da smo uključeni u sve faze kontrole kvalitete: od plantaže do pržionice i prodajnog mjesta. Znamo točno odakle kava dolazi i samu sirovinu biramo na licu mjesta u zemlji porijekla, primjerice Brazilu, a u daljnjoj kontroli kvalitete odabrani "lotovi" se pomno prate u svim fazama: od branja i pripreme pa sve do transporta, prerade, prženja i pakiranja.

A gdje smo u odnosu na svijet? Čini se da se globalni trendovi prelijevaju i kod nas.

Idemo sasvim ukorak sa svjetskim trendovima. Već nekoliko uzastopnih godina u porastu je potražnja, prije svega u maloprodaji, za proizvodima "single origin" - kavom s jednog lokaliteta, te "plantage origin" - kavom sa samo jedne plantaže. Ukorak s tim trendovima Barcaff? upravo priprema seriju "single origin" kava koje ćemo lansirati i na hrvatskom tržištu. Uz ovaj trend, velikom brzinom raste i "on the go" potrošnja što smo prepoznali već sredinom 2000-godina kada smo lansirali koncept "kave na putu". Započeli smo tada na benzinskim postajama, a u sljedećoj fazi i u trgovačkim centrima, pekarnama i kioscima. Danas smo s konceptom 'Barcaffe & Go' prisutni na više od 1000 prodajnih mjesta te preko tog kanala godišnje prodajemo više od 12.3 milijuna napitaka u regiji. Upravo od tog kanala u narednom razdoblju očekujemo i najveći rast.

Kakvi trendovi trenutačno vladaju u prodaji i u konzumaciji kave i na koji način ih Atlantic Grupa prati?

Uz 'on the go' segment, koji je i dalje u porastu i u kojem smo snažno prisutni, raste i konzumacija proizvoda koje zovemo 'ready to drink' - unaprijed pripremljeni proizvodi na bazi kave. Upravo lansiramo Barcaff? Lattiato, i to u tri različita okusa, koji će se posebno svidjeti mlađim potrošačima u pokretu. Također, brzo je rastući i segment kapsula gdje smo trenutačno jedini proizvođač koji uz kapsule s espressom, cappuccinom i bijelom kavom nudimo i kapsulu s pravom turskom kavom. Za kraj i jedna najava - uskoro pripremamo još jedno iznenađenje za potrošače, a to je 'Cold Brew'. Riječ je o kavi koja je pripremljena na način hladne ekstrakcije, a tako dolazimo do napitka koji je pogodan i za večernju konzumaciju. Naime, kava pripremljena na takav način je izvrsna osnova za pripremu hladnih bezalkoholnih ili alkoholnih koktela i raduje me da ćemo taj novitet donijeti na tržište.

Jeste li zadovoljni financijskim pokazateljima? Lani se još osjetio loš utjecaj Agrokora.

Unatoč poremećajima u maloprodaji uslijed slučaja Agrokor, prošla je godina za nas u Strateškom poslovnom području Kava ipak bila iznimno stabilna. Ostvarili smo sve zacrtane ciljeve uključujući 150 milijuna eura prihoda od prodaje, što je svakako doprinijelo i rekordnoj rezultatskoj godini Atlantic Grupe. Ojačali smo tržišne udjele praktično u svim zemljama gdje poslujemo, s naglaskom na dva proizvoda s kojima smo ostvarili izniman rast: prvi je u kategoriji espressa s brendom Barcaff?, a drugi je naša inovacija lansirana prije tri godine - 'Black&Easy'. Riječ je o turskoj kavi iz vrećice, s brzim načinom pripreme, s kojom smo premašili brojku od 23 milijuna pripremljenih šalica kave.

Pratit ćemo kineski razvoj uzgoja

Što je obilježilo 2018. u Hrvatskoj, te u regiji i svijetu na području kave?

Na hrvatskom tržištu je 2018. bila dosta turbulentna, jer je proces stabilizacije vodećeg retailera utjecao i na našu kategoriju. Usprkos tome, uz rast u 'on the go' kanalu i na području espressa u svim državama regije, bilježimo dvoznamenkasti rast. Kategorija svježe pržene mljevene kave je u stagnaciji, a u nekim državama bilježi i blagi pad. Globalno, s konzumacijom kave započele su i države koje dosad nisu imale visoki stupanj penetracije, prije svega Kina koja je počela s uzgojem određenih vrsta kave, što će biti zanimljivo pratiti kao razvoj.