Premijer izjavio da je kapital prepoznao pozitivne trendove te najavio značajnu uštedu u proračunu

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na konferenciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) o poslovnoj klimi premijer je istaknuo kako su povoljni makroekonomski trendovi olakšali ministru financija Zdravku Mariću zaduživanje na inozemnom tržištu.

Hrvatska je u ponedjeljak na inozemnom tržištu dogovorila prodaju 1,25 milijardi eura vrijedne obveznice s dospijećem 2027. godine, uz prinos od 3,19 posto, što je dosad najpovoljnije zaduženje na stranim tržištima.

"Na taj način ova obveznica ne povećava javni dug, ali za razliku od onih kojima je kamata bila preko 6 posto, ovima je 3,19 posto. I to je dobar i pozitivan korak", kazao je Plenković.

Sredstva prikupljena novim izdanjem obveznica iskoristit će se, naime, za otplatu obveznica koji dospijevaju u travnju iznosa 1,5 milijardi dolara, s kuponom od 6,25 posto, što predstavlja značajnu uštedu za proračun Hrvatske.

"On (Z. Marić) je to uspio zato što su ovi trendovi, pokazatelji i poruka stabilnosti i ozbiljnosti svega što radimo jasno prepoznati onima koji ne gledaju kroz prste. Kapital ne gleda kroz prste, gleda svoj interes", ustvrdio je premijer.

Dobre poruke rejting agencija

Plenković se osvrnuo i na odluku agencije Moody's prošloga petka o povećanju izgleda za kreditni rejting Hrvatske s negativnih na stabilne, što predstavlja prvi pozitivni pomak koji je ta agencija poduzela po pitanju hrvatskog rejtinga od 2007. godine.

To su posljednjih mjeseci učinile i druge najveće svjetske rejting agencije Standard & Poor's te Fitch.

"Kreditne rejting agencije ne preskaču svoje stepenice. Takvih čudotvornih vlada i okolnosti nema. Tu se ide korak po korak. To treba znati. Ako baš sve tri svjetske kreditne rejting agencije kažu da izgledi nisu negativni nego stabilni, onda je to dobra poruka na kojoj trebamo graditi", istaknuo je Plenković.

Dodao je kako je to najviše rezultat rada hrvatskih gospodarstvenika, onih koji proizvode, izvoze i koji su u stanju biti konkurentni u svojim aktivnostima.

Plenković se osvrnuo i na proračunski deficit konsolidirane države za 2016. godinu. Iako još nema konačnih podataka, istaknuo je da je deficit ispod planiranih 1,6 posto BDP-a, odnosno da je na razini od gotovo 1 posto.

Naveo je i da treba voditi računa o tome da se nastavi trend smanjivanja javnog duga, koji je u 2016. po prvi put smanjen i to na 83,9 posto BDP-a.

"To je ono što se od nas očekuje, to su trendovi koji za posljedicu imaju u konačnici i kvalitetne ocjene međunarodnih financijskih institucija i korak prema investicijskom kreditnom rejtingu, a to onda znači niže kamatne stope i za državu, i manje kamate za poduzetnike i građane. Zato ćemo nastaviti kvalitetno upravljati javnim financijama, voditi računa o proračunskoj disciplini sukladno proračunu koji smo usvojili za 2017. godinu i našim smjernicama za 2018. i 2019", zaključio je Plenković.