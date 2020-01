Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Bliži se dan kada Rijeka i službeno postaje europska prijestolnica kulture. Veliko otvorenje je u subotu s više od 70 događaja i na 40-ak lokacija.

A sve to će privući velik broj turista. U Rijeci slobodnog smještaja gotovo i nema. To su iskoristili privatni iznajmljivači koji su cijene povisili i do 70 posto, piše RTL.