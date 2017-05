"Kamatne stope su na povijesno niskoj razini, ali će vjerojatno rasti nakon 2020."

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Marijana Ivanov, s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu komentirala je zahtjev guvernera HNB-a, Borisa Vujčića, koji traži ukidanje promjenjivih kamatnih stopa.

"Svaki odgovorni potrošač treba povećati svoju financijsku pismenost", kazala je Ivanov. "Na tome rade i HNB i banke i HANFA", dodala je.

Upozorila je kako su sada kamatne stope na povijesno najnižoj razini, ali da će one vjerojatno rasti. "Neki misle da će tako ostati kao u Japanu, neki misle da će rasti puzajuće do 2020. pa onda kasnije brže", kazala je Ivanov.

Na pitanje o čemu ovisi rast kamatnih stopa Ivanov odgovara kako to ovisi o stopi inflacije. "Ako nam zaprijeti inflacija od 5-10 posto kamatne stope će ići gore. To će se odraziti i na ponašanje u SAD-u i u Europu. To ovisi i o premiji rizika. Treći je razlog konkurencija. Sada je potražnja slaba i banke imaju višak likvidnosti. Do 2020. rast drastičan kamatnih stopa se ne bi trebao dogoditi", rekla je Ivanov.

Upitana bi li ona zatražila fiksnu kamatnu stopu odgovorila je da bi u slučaju da je digla kredit prije dvije ili tri godine, prenosi HRT.