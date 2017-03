Foto: Fotolia

Poslovni centar znanja poklanja 3 kotizacije za sudjelovanje na seminaru naziva "Asertivnost - Kako se izboriti za sebe" koji će se održati 17. svibnja 2017. s početkom u 9 sati, Oreškovićeva 6h/1, Zagreb

Kako sudjelovati? 8. ožujka 2017. do kraja dana pošaljite nam zašto želite sudjelovati na seminaru na e-mail adresu poslovni-centar-znanja@poslovni.hr. Tri najkreativnija odgovora po odabiru Poslovnog centra znanja nagrađujemo po jednom kotizacijom.

Što ćete naučiti:

kako izraziti svoje želje i potrebe bez stvaranja konflikta

usvojiti znanja i vještine koje će nam omogućiti učinkovitu komunikaciju

kako imati osjećaj dostignuća, uspjeha i samopoštovanja svakodnevnom životu

kako upravljati stresom koji nam izaziva svakodnevna komunikacija

Seminar je namijenjen svima koji žele uspješno komunicirati u poslovnom i privatnom okruženju, povećati poslovnu učinkovitost, smanjiti stres u svom životu, osjećati se dobro i uspješno.

O predavačici: Dragana Mladenović je internacionalni NLP Master trener i HNLP-a & Coach od 2002 kada je certificirana u Neuroenergetics - Internacionalnom institutu za Humanističku neurolingvističku psihologiju u Lancasteru, SAD. Istom je prigodom stekla i certifikat Coach-a. Dragana je također certificirani terapeut za Time Line TherapyTM, a završila je tečajeve iz Hipnoze 1 i 2 (Hexagon training company). Član je prestižnih međunarodnih NLP asocijacija INHNLP, IANLP i ABNLP, te su njeni treninzi priznati i certificirani prema najvišim standardima. Ima bogato iskustvo u individualnom coachingu i savjetovanju. Koautor je knjige Uvod u NLP-osobni rast i razvoj, prve NLP knjige hrvatskih trenera. Dragana živi to što uči, voli NLP i vjeruje da je NLP jedan od načina kako ljudi mogu upravljati sobom i svojim životom.Vjeruje da je misija svakog čovjeka biti sretan i da svatko ima sve što mu je potrebno da to i ostvari. NLP nas uči KAKO dajući nam znanja, vještine i tehnike da to ostvarimo, a svatko od nas ima izbor odlučiti da li će preuzeti odgovornost za svoj život i kreirati ga prema svojim željama. Svoja znanja, iskustvo prenosi nesebično, visokom razinom pozitivne energije i zabave. Njen moto je: učenje je lako, jednostavno i zabavno.

