Kako razlikovati domaće jagode od uvoznih?

Kreće sezona jagoda, no ono što je primamljivo oku nekad nema pokrića i u okusu. Zato se mnogi neugodno iznenade kada zagrizu u crvene jagode i otkriju da su tvrde i bez okusa, punkufer.hr



Na policama trgovina u isto se vrijeme nađu vrgoračke jagode, koje mnogi smatraju najboljima u Hrvatskoj kao i one iz Španjolske i Italije koje se mogu kupiti po jeftinijoj cijeni. Potonje jagode su zbog transporta ubrane prije dozrijevanja, pa nemaju istu punoću okusa kao i domaći plodovi.



Proizvodnja jagoda u Vrgorcu je tradicija već više od 30 godina. Nastojali smo odabirom sorti, lokaliteta i tehnologijom uzgoja izvući maksimum kvalitete jer se jedino time možemo boriti protiv uvozne jagode, kaže nam diplomirani inženjer agronomije Danko Tolić.



Razlika između vrgoračke i uvozne jagode:



1. Vrgoračka jagoda ima intenzivniji miris, svježiji izgled, sjaj, te bolji okus. Okus je dijelom bolji zbog sortne razlike, a do punog izražaja dolazi ako se jagode beru u punoj fiziološkoj zrelosti u mjesecu svibnju kad ima više sunca i manje kiše.



2. Plodovi domaće jagode na početku berbe imaju deformacija, puknuća i nepravilnog su oblika jer se ne koriste hormoni za bolju oplodnju i pravilniji oblik.



3. Plodovi uvozne jagode su tvrđi, a u košaricama su uredno složeni.



Pokušavalo se zaštititi domaću jagodu s drugačijom ambalažom – primjerice, stavljajući plodove u košarice plave boje, za razliku od uvoznih koje obično dolaze u prozirnoj ambalaži. Jagode su se stavljale i u kartonske gajbe s logotipom, ali su nas i tu kopirali, otkriva diplomirani agronom Danko Tolić.