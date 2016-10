Kako rade trgovine na blagdan Svih svetih

Foto: Thinkstock

Radno vrijeme trgovina za blagdan Svih svetih je uglavnom prema nedjeljnom rasporedu, dok shopping centri ne rade.

Kaufland neće raditi na dan Svih svetih.

DIONA će na blagdan Svih svetih radno vrijeme imati kao u nedjelju.

Lidl u većini svojih prodavaonica radi od 8 do 14 sati, odnosno od 8 do 18 sati. Tek će na nekoliko lokacija izvanredno raditi od 8 do 21 sat.

PLODINE će na blagdan Svih svetih radno vrijeme imati kao u nedjelju.

Većina Konzumovih prodavaonica radit će od 7 do 12 sati te od 8 do 13 sati.

Billa radi od 7 do 20 sati.

Interspar će dio prodavaonica na blagdan zatvoriti, a dio će raditi do 15 sati.