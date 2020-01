'Kako mesnica i kafić mogu imati istu cijenu odvoza otpada?'

Troškovi rastu brže od prihoda, opada konkurentnost, kažu u HUP-u/ FOTOLIA

U Zagrebu s 1. veljače kreće najavljivani rast cijena odvoza smeća za kućanstva i poslovne objekte.

Tijekom 2019. počela je uspostava odvojenog skupljanja biorazgradivog otpada te otpadne plastične i metalne ambalaže izravno od korisnika prema sustavu "od vrata do vrata", kad je direktor Čistoće Jure Leko najavio daljnji porast troškova. Varijabilni dio cijene još uvijek nije određen, no kako je zasad poznato, množit će se broj odvoza otpada i veličina spremnika. Do zaključenja teksta iz Čistoće nismo dobili dodatne informacije. Fiksni dio iznosit će minimalno 68,57 kuna za sva kućanstva, neovisno o broju ljudi i veličini stana.

'Radi se paušalno'

Oni koji ne ulaze u kućanstva podijeljeni su u sedam potkategorija, a više cijene utjecat će na davatelje javnih usluga, ponajviše za ugostitelje u tri potkategorije u kojima se izjednačavaju s većim objektima i različitim industrijama.

Primjerice, trgovački centar i benzinska postaja plaćat će jednaku fiksnu naknadu od 154,28 kuna za odvoz, iako će varijabilni dio ovisiti o veličini, broju spremnika i broju odvoza. "Dodatna opterećenja su velika, a ugostiteljski objekti nalaze se u poreznim škarama.

Cilj je proizvoditi što manje smeća, no dosad nije bilo edukacija i sve se radi paušalno bez komunikacije sa strukom", kaže Marin Medak, vlasnik restorana RougeMarin koji, kaže, ne shvaća kako npr. mesnice i kafići prema novom cjeniku, s fiksnom naknadom od 137,14 kuna, mogu biti na istoj listi vrednovanja.

Voditelj Grupacije održavanja čistoće Udruženja komunalnog gospodarstva HGK, Davor Vić, kaže da se u svakom gradu od komunalnih poduzeća očekuje da budu maksimalno učinkovita uz minimalne troškove. "To će dovesti do toga da se ona počinju ponašati po uzoru na privatne firme gdje se pazi na svaki trošak, od izbjegavanja prekomjernog broja administrativnih izvršitelja do optimizacije svih vrsta troškova", kaže Vić.

'Vrtoglave cijene najma'

U Udruzi ugostiteljstva i turizma pri HUP-u ističu da su troškovi poslovanja ugostiteljima i hotelijerima u proteklom razdoblju rasli brže od prihoda, prvenstveno troškovi energije, zbrinjavanja otpada i troškovi zapošljavanja zbog nedostatka radnika. "O utjecaju aktualnih - novih i dodatnih poskupljenja odvoza otpada - tek ćemo provesti analizu među članovima HUP-a, no već činjenica da su upravo ugostitelji i hotelijeri na primjeru Grada Zagreba svrstani u 'najskuplje' kategorije korisnika javnih usluga sugerira nove negativne efekte na uvjete poslovanja.

Svako dodatno opterećenje smanjuje konkurentnost hrvatskog turističkog sektora", kažu iz Udruge te napominju da je nužno smanjiti troškove poslovanja i povećati konkurentnost. U ovaj se okvir postavlja i pozicija malih obrtnika. Kod njih neće doći do velikog povećanja cijena odvoza i velikih odstupanja pa je riječ o razlici povećanja za okvirno deset kuna, no Mirza Šabić, predsjednik Obrtničke komore Zagreb, objašnjava da za njih veći problem predstavlja najam prostora koji su u vlasništvu države. "Cijene najma za određene prostore s deset kuna po četvornom metru penju se na vrtoglavih sto, što bi moglo uzrokovati zatvaranje malih obrta", upozorio je Šabić.