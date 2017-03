Kako je Rijeka izgubila utrku s Koprom

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nekoć je riječka luka bila najveća u Jugoslaviji, a danas joj je pozicija ugrožena čak i u hrvatskim okvirima, piše Deutsche Welle. Te povijesno važne 1990. godine luka Kopar nije se ni po čemu mogla mjeriti s Rijekom, a onda je u svega nekoliko desetljeća došlo do dramatičnih promjena. Kopar danas ima dvostruko veći promet od Rijeke, a najveća slovenska luka predstavlja pomorski most između Dalekog istoka i Europe. Rijeka je ostala na margini, čak se događa ono što je donedavno bilo nezamislivo, a to je da se luka Ploče približava Rijeci po opsegu prometa.

Takva situacija nije nastala slučajno. Rat u Hrvatskoj imao je izuzetno negativne posljedice za cijeli riječki prometni pravac, jer je sigurnost transportnih koridora bila upitna. U poratnom razdoblju Hrvatska nije osmislila održivu, dugoročnu i stručnu strategiju prometnog razvoja s naglaskom na povezivanje pomorskih i kopnenih putova. Posljedice se osjećaju i danas. Koparska luka potom je dodatno iskoristila ulazak Slovenije u Europsku uniju 2004. godine, što je Kopru osigurao dodatnu konkurentnost u odnosu na Rijeku kada se radilo o transportu robe namijenjene europskom tržištu. Ulaskom Hrvatske u EU prije gotovo četiri godine situacija se nije značajnije promijenila.

Riječka luka, uz brodogradilišta, jedini je preživjeli simbol industrijske Rijeke. Nažalost, danas postoje dijelovi luke koji više podsjećaju na industrijsku baštinu, nego na modernu i dobro organiziranu luku. Podaci o lanjskom prometu potvrđuju ne samo da riječka luka ne sustiže koparsku, nego i da se raskorak između njih dodatno produbljuje. Ukupan promet koparske luke od 22 milijuna tona u prošloj godini dvostruko je veći od prometa riječke luke. Promet u Kopru rastao je lani za šest, a u Rijeci samo za dva posto.

U riječkoj luci, nekadašnjoj perjanici razvoja Rijeke i cijele regije, danas radi oko 700 radnika, a te 1990. godine radilo je oko sedam tisuća ljudi. Taj drastičan kadrovski rez dijelom je i opravdan, jer se lučka tehnologija unaprijedila i prilagodila tržištu, ali je dijelom i posljedica gubitka tereta.

Pomorski stručnjak i doktor prometnih znanosti Juraj Bukša, koji je i šef riječkog HNS-a, razloge zaostajanja riječke luke pronalazi u pogrešnoj prometnoj i pomorskoj politici, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini. "Nepostojanje vizije i strategije razvoja za tako važan resurs kao što je riječka luka rezultirali su činjenicom da su danas svi uspješniji od nas. Dok smo mi dopustili da naš biser propada, Luka Kopar se razvijala. Specijalizirala se za kontejnerski i ro-ro promet te djelomično promet drva. Izgradila je moderne lučke obale i skladišta, povezala je luku s ravničarskom prugom te autocestama sa srednjom Europom. Za to vrijeme mi nismo radili ništa nadajući se da teret neće otići. No, otišao je, i to zato što je koparska luka postala brža, bolje povezana sa zaleđem i modernija", rekao je Bukša.

Naš sugovornik nije optimističan kad je u pitanju budućnost riječke luke. Čak i kad bi Rijeka danas napravila sve to što je proteklih godina napravio Kopar, Bukša ne vjeruje da bi se teret vratio u riječku luku, niti da bi Rijeka mogla konkurirati Kopru brzinom prekrcaja i cijenama.

