Kako je Drinkopoly pobijedio Monopoly

Rijetko mala tvrtka uspije izvesti pravni protunapad i poništiti globalni brend

Monopoly vs. Drinkopoly u hrvatskoj je javnosti dosad bila malo poznata priča, no istodobno je to izuzetno važan pravni slučaj, i to na europskoj razini, koji predstavlja i svojevrsnu poslovnu verziju bitke Davida protiv Golijata. Riječ je o pravnom sporu malene, gotovo nepoznatne hrvatske tvrtke protiv globalnog "diva" Hasbroa, koji ...