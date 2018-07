Kako će Zagreb dočekati Vatrene? Objavljen je dio programa, sprema se neviđen spektakl

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Spektakl koji su hrvatski reprezentativci priredili u dalekoj Rusiji već se preselio na ulice naše domovine gdje navijanje i slavlje ne jenjava. No, sasvim sigurno valja posebno najaviti doček koji se sprema za našu momčad i izbornika Zlatka Dalića u Zagrebu, a sve to pod palicom poznatog hrvatskog redatelja Krešimira Dolenčića koji je otkrio kakav protokol pripremaju.

”Doček naših nogometaša pripremamo u ponedjeljak, odvit će se po danu, točnije u popodnevnim satima. Pozivamo sve građane da naprave veličanstveni špalir od aerodroma do Trga. To je jako važno pa nam pomozite da tamo oko Slavonske, Mosta slobode i Vukovarske to tako izgleda. Policija bi uskoro trebala objaviti trasu, ali to je uvijek ista trasa: Savska, Frankopanska, Ilica i onda na Trg bana Jelačića”, poručuje sugovornik portala Zagreb.info uvjeren kako će se na centralni zagrebački trg sliti pola Hrvatske, što je posve razumljivo.

Kada je pak o izvođačima riječ, još uvijek nije poznato tko će, i hoće li uopće itko zabavljati okupljene navijače.

”Nemamo veliku pozornicu na Trgu, ali na sceni sigurno neće biti nikakav bend. To će biti sve podređeno igračima, sve što ide ići će na matricu”, poručuje Dolenčić.

Prema svemu sudeći, posve opravdano, u prvom planu bit će isključivo nogometaši pa tako prostora neće biti za glazbenike i političare niti za druge koji s ovom pričom nemaju veze. Govore bi, sukladno tome, trebali držati igrači, izbornik i ostali koji su uistinu zaslužni za nezapamćeni uspjeh.

”Spektakl je ionako već gotov. Imamo publiku i reprezentaciju. Ja sam tu samo skromni podizvođač koji malo stvari organizira, mi moramo poslati prekrasnu sliku u svijet. Finu, mirnu i lijepu. Time se bavimo, a bavimo se i sa sigurnosnom stranom ove priče jer to su vrlo visokorizične stvari”, zaključio je poznati redatelj.

Naša reprezentacija najvjerojatnije će iz Moskve krenuti u ponedjeljak oko 11 sati, a slijetanje se očekuje u 13:30, a program na Trgu počinje u 10 sati. Očekuje se više desetaka tisuća ljudi.

Kakav god ishod utakmice bio, naši nogometaši bit će dočekani na veličanstveni način. Na gledanje utakmice i proslavu u ponedjeljak pozvao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.