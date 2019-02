Još tjedan dana do isteka roka: Evo tko je sve obvezan poslati godišnju poreznu prijavu

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kraj veljače tradicionalno je rezerviran za podnošenje godišnje porezne prijave na dohodak, no ta se obaveza zadržala samo za manji broj obveznika: obrtnike, samostalne profesije, dohodaše koji vode poslovne knjige te ljude koji ostvaruju primitke iz inozemstva. Svi oni imaju još tjedan dana vremena da prikupe papire i predaju godišnju prijavu za 2018. godinu. Većina ostalih, zaposleni koji žive samo od plaće, honorarci, umirovljenici i općenito osobe koje su tijekom godine radile u nekoliko tvrtki više ne moraju podnositi prijave, već će država, odnosno porezna uprava, sravniti njihovu poreznu obavezu po službenoj dužnosti te ih izvijestiti o tome.

Kako piše Večernji list, lani je, primjerice, povrat poreza dobilo 491.000 građana kojima je isplaćeno 884 milijuna kuna, no jednako tako 53 tisuće obveznika dobilo je rješenja prema kojemu su oni morali doplatiti 132 milijuna kuna poreza. Rok za predaju, 28. veljače, trebaju loviti privatni poduzetnici dohodaši, ali taj je rok važan i za građane kod kojih je tijekom godine došlo do promjena u statusu uzdržavanih članova obitelji, primjerice ako je dijete diplomiralo i zaposlilo se više ne može biti uzdržavani član, no taj status se vraća ako ostane bez posla.

Lanjski povrat poreza bio je niži nego prijašnjih godina jer se povrat od pretprošle godine ne može ostvariti na dohotke koje je država proglasila konačnima, to su svi oblici dohotka od imovine i kapitala – dividende i kamate – osiguranja, paušalnog dohotka. Konačni dohoci više ne utječu na ukupnu godišnju poreznu obvezu. Povrat poreza isplaćuje se u kolovozu, a građanima je ostavljen i rok za prigovor na rješenja koja će početi pristizati u prvom dijelu godine.

Promjene u porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019., po kojima se stipendije isplaćene iz proračuna i međunarodnih programa ne smatraju dohotkom, tek će od ove godine utjecati na primanja roditelja.