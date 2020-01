Jedna vrsta tvrtki u Hrvatskoj treba imenovati 'unutarnju kontrolu', inače slijede visoke kazne

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Svi poslodavci u Hrvatskoj s više od 50 zaposlenih do početka ove godine trebali su donijeti opći akt kojim uređuju postupak prijavljivanja nepravilnosti te imenovanje za to povjerljive osobe, piše privredni.hr.

Oko 2.300 poduzeća trebalo bi ispoštovati ovu zakonsku obvezu.

"Dio se poduzeća uskladio sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je donesen prošlo ljeto, no mnoga to još nisu učinila. Zakon na jedinstven način uređuje prijavljivanje nepravilnosti unutar poduzeća te zaštitu prijavitelja nepravilnosti, tzv. zviždača. Općim aktom koji su poslodavci trebali donijeti do 1. siječnja, uređuje se, među ostalim, prijava nepravilnosti u vezi s proračunskim sredstvima te sredstvima iz fondova Europske unije. Zbog toga je iznimno važno da zakonske obveze ispoštuju državna i javna poduzeća te ustanove", naglasila je Silvija Vig, stručnjakinja za poslovnu etiku.

Do 1. travnja poslodavci trebaju imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Uz zaštitu „zviždača“ među obvezama su poslodavaca zaustavljanje štetnih radnji i otklanjanje njihovih posljedica. S novim sustavom za prijavu nepravilnosti trebaju biti upoznati svi djelatnici. Inače, nepravilnosti se mogu prijaviti osobi koju je imenovao poslodavac za zaprimanje prijava, pučkom pravobranitelju ili putem javnosti, odnosno medija, no to bi trebalo predstavljati izuzetak kada unutarnje ili vanjsko prijavljivanje nije moguće jer postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost ili od nastanka štete velikih razmjera ili uništenja dokaza. Prijavitelj nepravilnosti, prema zakonu, ima pravo na zaštitu, naknadu štete, ali i zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Onim poslodavcima koji ne ispune zakonske obveze zapriječene su kazne između 10.000 i 50.000 kuna, a za odgovorne osobe kod poslodavaca kazne se kreću od 1.000 do 30.000 kuna.