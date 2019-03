Je li ovo ipak previše? Evo zbog čega pravobraniteljica želi prijaviti roditelje Centru za socijalnu skrb

Foto: Getty Images

Ako bilo tko mlađi od 18 u vozilu nije vezan ili vozi bicikl bez kacige - roditelje mu treba prijaviti socijalnoj službi, savjet je pučke pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević, prenio je Jutarnji list.

Koji je smisao oduzimanja automobila koji nije u vlasništvu počinitelja prekršaja? U vozilima koja nemaju sigurnosne pojaseve ne smiju se prevoziti djeca. Roditelje djece koja se po mraku kreću kolnikom bez reflektirajućeg prsluka treba prijaviti Centru za socijalnu skrb.

Predložene novčane kazne za obijesnu vožnju na autocestama su premale. Treba uvesti minimalnu cijenu nastavnog sata u autoškolama... - samo su neki od komentara i prijedloga strukovnih udruženja, državnih tvrtki i institucija što su pristigli tijekom javne rasprave o prijedlogu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Zaštita djece

Tako, primjerice, udruga Rode te javna pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević predlažu zabranu vožnje djece u automobilu koji nema ugrađene sigurnosne pojaseve. Osoba se smatra djetetom do 18 godine života. Pravobraniteljica u tom slučaju ide dalje te predlaže da se svako izricanje prekršajne kazne zbog nepropisnog prijevoza djece motornim vozilima prijavi nadležnom Centru za socijalnu skrb radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti jer roditelji i članovi obitelji često nepropisno prevoze djecu.

Također se predlaže prijava Centru ako su djeca zatečena kako upravljaju osobnim automobilom, mopedom, motociklom, traktorom i teretnim vozilom ili ako voze bicikl bez kacige, svjetla, reflektirajuće opreme ili ako djeca, u slučaju smanjene vidljivosti, pješače kolnikom, a nisu označena nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajučom materijom. Javna pravobraniteljica također predlaže da svi biciklisti do 18 godina starosti nose zaštitnu kacigu. Osim toga, ona traži i uvođenje zabrane pušenja u vozilima tijekom vožnje te obaveznu ugradnju uređaja za kontrolu alkoholiziranosti vozača u motorna vozila kojima se organizirano prevoze djeca.

Ministarstvo unutarnjih poslova prije mjesec i pol dana u javnu je raspravu uputilo prijedlog Zakona koji je pobudio velik interes stručne i opće javnosti. U javnoj raspravi pristigla su 72 komentara na pojedinačne članke Zakona i 35 komentara na cjelokupne izmjene Zakona. MUP izmjenama Zakona predlaže drastično povećanje kazni za počinitelje prometnih prekršaja, a najdrastičnija je novina privremeno oduzimanje vozila do pravomoćnog okončanja prekršajnog postupka.

Pobuna taksista

Prema prijedlogu, vozilo može biti oduzeto vlasniku koji nije počinio prekršaj, ali je vozilom upravljao netko drugi i napravio prekršaj. Stoga Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika traži pojašnjenje znači li ova odredba će se vozila u vlasništvu pravnih osoba (autoškola, taxi, rent-a-car, teretna vozila, kombi vozila, autobusi) kojima bi bio počinjen prekršaj oduzimati stvarnim vlasnicima iako je prekršaj počinio zaposlenik te pravne osobe ili neka treća osoba. Udruga upozorava na Ustavom zajamčenu nepovredivost prava vlasništva te traži pojašnjenje opravdanosti i postizanja svrhe kažnjavanja oduzimanjem vozila koje nije u vlasništvu prekršitelja.

Također traže pojašnjenje i specificiranje izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Konkretno, primjenom kojih kriterija će tijelo koje izriče zabranu odlučiti o tome hoće li vozaču koji je počinio prekršaj upravljajući vozilom za koje je potrebna B kategorija izreći zabranu upravljanja samo tom kategorijom ili svim kategorijama.

MUP predlaže drastično povećanje novčanih kazni za počinitelje pojedinih prekršaja. No, u Hrvatskim autocestama smatraju kako predložene kazne za obijesnu vožnju na autocestama nisu dovoljne. Tako predlažu da se slalom vožnja autocestom, pretjecanje po zaustavnoj traci, požurivanje automobila ispred sebe “blendanjem” ili trubljenjem, umjesto s predloženih dvije tisuće kuna, kažnjava sa tri tisuće kuna.

Također predlažu povećanje kazne za nekorištenje zimske opreme, za fizičke osobe s predloženih 700 na tisuću do dvije tisuće kuna, a za pravne osobe od tri do pet tisuća kuna. HAC također traži da vozila u kvaru vlasnici sa zaustavne trake uklone najkasnije sat vremena od zaustavljanja. U suprotnom to će o trošku vlasnika učiniti nadležni za održavanje prometnice.

Nema instruktora

Sindikat umirovljenika Hrvatske oštro se suprotstavlja uvođenju starosne dobi od 67 godina za produljenje vozačke dozvole. Udruženje autoškola pak predlaže da se zbog nedostatka instruktora u autoškolama omogući da instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba koja ima najmanje dvije godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije i navršenu 21 godinu starosti.

Naime, smatra se nepravednim da osoba koja završi srednju prometnu školu te program usavršavanja za instruktora vožnje mora čekati pet-šest godina da stekne licencu za rad. Također se predlaže ponovno propisivanje minimalne ekonomski opravdane cijene nastavnog sata u autoškoli.