Jadran nije privatiziran zbog višemilijunskih otpremnina članovima uprave

FOTO: Borna Filic/PIXSELL

Predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Bruno Bulić u četvrtak je u Rijeci ustvrdio da ugovor o prodaji i prijenosu dionica hotelske kuće Jadran iz Crikvenice između Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) i mirovinskih fondova još nije potpisan jer mogući novi vlasnici ne žele preuzimati dodatne financijske obveze koje proizlaze iz ugovora, s višemilijunskim iznosima otpremnina članovima Uprave imenovanim uoči prodaje.

Te ugovore je sklopio sam predsjednik Nadzornog odbora Jadrana Ivo Bašić, a da nije održana sjednica NO o toj temi, rekao je Bulić na konferenciji za novinare pitajući se tko je Bašiću dao takav nalog.

"Pitanje je tko mu je dao takav nalog, jer on to sigurno nije samoinicijativno učinio", ustvrdio je te dodao da su, po njegovim saznanjima, u taj slučaj upletene neke osobe iz Ministarstva turizma, no nije želio imenovati o kome se radi.

Objasnio je kako su članovi nove uprave tvrtke imenovani nakon isteka mandata dotadašnjoj, te se moglo, s obzirom na to da se znalo da su mirovinski fondovi dali obvezujuću ponudu za preuzimanje Jadrana, dotadašnjoj upravi produljiti mandat za šest mjeseci ili imenovati nova privremena, ali bez sklapanja ugovora s milijunskim otpremninama u slučaju raskida ugovora, što je i očekivano budući da novi vlasnik želi postaviti svoju upravu kad preuzme tvrtku.

Bulić: Neka se očituje ministar turizma

"Neki ljudi su očito željeli podijeliti novac", rekao je te pozvao ministra turizma Garija Cappellija da se očituje o tom slučaju i otkloni sumnje u ministarstvo turizma i njegovu ulogu.

Bulić je napomenuo da novi mogući vlasnici, mirovinski fondovi PBZ Croatia osiguranje i Erste Plavi, nisu spremni platiti više nego što su naveli u obvezujućoj ponudi, a to je šest milijuna kuna više od početne utvrđene cijene dionica Jadrana.

Ako se ne potpiše ugovor o prodaji, slijedi prodaja hotela po hotel iz grupacije Jadran ili povratak tvrtke u stečaj, nakon što se tvrtka oporavila i dobro posluje, upozorio je predsjednik SIKD, ali i dodao kako je, unatoč svemu, optimističan te vjeruje da će se slučaj privatizacije Jadrana odviti na zadovoljavajući način.

Dva mirovinska fonda predala su obvezujuću ponudu za kupovinu 71 posto dionica Jadrana za 199,8 milijuna kuna i obvezali se na dokapitalizaciju od dodatnih 200 milijuna kuna.