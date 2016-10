Izvoz mesa skočio 40 posto

Uvoz mesa i prerađevina i dalje golem, no nazire se promjena trenda/ Nel Pavletić/PIXSELL

Izvoz svih vrsta mesa veći je za 40 posto, živih životinja za 16, a mesnih prerađevina za šest posto.

Ove brojke, odnosno podaci kojima raspolaže strukovna grupacija Croatiastočar, govore o učinku koji su na izvoznim tržištima ostvarila poljoprivredno-prehrambena gospodarstva i tvrtke iz RH u prvom polugodištu 2016. u odnosu na isto razdoblje 2015. Minus je zabilježen samo u kategoriji jaja i proizvodi od jaja, gdje je izvoz pao sa lanjskih 888 na ovogodišnjih 834 tone. Zbroji li se ukupan izvozni učinak, on otkriva da je u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na prošlogodišnji rezultat izvoz RH bio bolji za 27 posto, dok je istodobno uvoz iskazao rast od osam posto.

27posto bolji je izvozni učinak u šest mjeseci 2016. nego lani

Dobar trend

"Zbog ovog pozitivnog trenda u rastu izvoza u odnosu na rast uvoza u prvoj polovici ove godine značajno je, gotovo za 10 posto, povećana pokrivenost uvoza izvozom, na 41 posto u odnosu na 31 posto, što je bilo zabilježeno u prvoj polovici prošle godine", iznosi direktor Croatiastočara Branko Bobetić i naglašava kako takvu visoku pokrivenost nismo imali godinama.Izvoz svih vrsta mesa uz naturalni rast od 40 posto, konkretno sa 8,9 na 12,5 tisuća tona, bilježi i dobre financijske pokazatelje, bolji su nego lani 35 posto. Lani je tako izvoz u ovoj kategoriji donio 23 milijuna eura, a na kraju lipnja ove godine uprihođen je 31 milijun eura.

Rastao je izvoz i mesnih prerađevina i to količinski devet, a vrijednosno šest posto. U ovoj kategoriji evidentiramo i cjenovno dobar rezultat. Naime, za ovogodišnji izvoz 7883 tone mesnih prerađevina utrženo je gotovo 29 milijuna eura, dok je istodobno na značajno veći uvoz, iznosio je 9436 tona, potrošeno 28 milijuna eura. U strukturi izvoza mesa najveći udjel, a riječ je o 3965 tona, odnosio se na meso svinja. Mesa peradi na inozemna tržišta plasirano je 3809 tona, a svježega goveđeg mesa 2563 tone te još 363 tone u smrznutom stanju.

Klaonice u plusu

Uvoz je i dalje golem, pa je tako uvoz svih vrsta mesa iznosio 60,5 tisuća tona, no u odnosu na lani to je manje za dva posto. Premda toliki pad bilježi i uvoz mesa svinja, ta je kategorija i dalje najjača, uvezeno je čak 38.098 tona. Donedavno smo ostvarivali pozitivnu bilancu u kategoriji mesnih prerađevina, no unatrag dvije godine i tu eskalira uvoz, pa je lipanj ove godine u odnosu na lani donio rast od 16 posto. Premda je uvoz odojaka bio manji 12 posto, Bobetić upozorava na golemi skok uvoza tovljenika, povećan je za 2,5 puta ili, za 11.887 komada. Ohrabruje, kaže, podatak što je u prvih šest mjeseci rasla ukupna proizvodnja u klaonicama RH. Kod svinja je iznosila 41.000 tona, što je 20 posto više, kod goveđeg mesa 21.000 ili 4 posto više te peradi 35.000 tona, što je također više za 4 posto nego lani.