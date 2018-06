Izvoz je prilika, ali nije neobično da i u inozemstvu tvrtke odlaze u stečaj

Foto: MARKO PRPIĆ/ PIXSELL

U Zapadnoj Europi je u 2016. u blokadi završilo gotovo 170.000 tvrtki, od toga samo u Njemačkoj njih 21.560. Ograničeni malim tržištem Hrvatske, kao i duboko ukorijenjenom kulturom neplaćanja, mnogi poduzetnici budućnost svog poslovanja prepoznaju u izvozu. No, iskorak na strana tržišta, bilo nama bliske Europske unije ili šire, pothvat je i velikim poduzetnicima kojima ne nedostaje logistike i ljudi, a poseban izazov predstavlja malim i srednjim tvrtkama.

Izvoziti se mora

Da oko izvoza nema puno filozofije već se radi o presudnom koraku za one koji žele prosperirati, uvidjeli su i u samoborskom Nord Produktu, proizvođaču kupaonskog namještaja, slavina i kada, ali i mobilnih kućica koje uspješno prodaju na tržištima Slovenije, BiH, Italije i Austrije. Iako njihova priča počinje prije više od 25 godina kad je osnovana tvrtka Birin za veleprodaju sanitarne opreme, zaokret je nastupio 2006. odlukom da proizvode vlastiti asortiman u novoj tvrtki Nord Produkt u Bobovici kod Samobora. Danas Nord Produkt zapošljava 268 radnika, a od izvoza ostvari sedam posto prihoda. Od prošle godine u portfelju mu je slovenski proizvođač slavina Armal čijom je akvizicijom samoborska tvrtka otvorila prostor za širenje izvan granica Hrvatske. Orijentacija na izvoz je prilika, ali nosi i svoju lepezu rizika, posebno naplate u slučaju da kupac zapadne u poslovne teškoće.

U Zapadnoj Europi u blokadi je završilo gotovo 170.000 tvrtki u 2016. (posljednji dostupni podatak), a u srednjoj i istočnoj Europi još oko 99.000 tvrtki. Samo u Njemačkoj, ekonomskoj lokomotivi Europe, u nesolventnost je te godine potonulo 21.560 tvrtki. Iskustva s neurednom naplatom imao je i Nord pa se u osvajanju inozemnih tržišta od 2015. godine oslonio na Hrvatsku banku za obno­vu i razvitak (HBOR) jer, kako kažu: “Nije neobično da i u inozemstvu tvrtke odlaze i stečaj, a ako kupac ima pro­blem, imate ga i vi”. Samo­borska tvrtka, koja ulazi u ka­tegoriju izvoznika s godišnjim prometom od izvoza do 2 milijuna eura, koristila se osiguranjem kratkoročnih izvoznih potraživanja. Riječ je o instrumentu razvojne banke namijenjenom za male izvoznike (ili izvoznike početnike) kojim se mogu osigurati da će naplatiti račun izdan inozemnom kupcu (osigurana svota najviše do 50.000 eura) čak i u slučaju (pred)stečaja ili likvidacije.

Korištenjem HBORove police izvoznici svojim stranim kupcima mogu ponuditi duže rokove i konkurentnije uvjete plaćanja, dok pritom štite svoju likvidnost. HBOR-ova polica osiguranja naplate potraživanja za izvoznike s izvozom do 2 mi­lijuna eura godišnje osigura­va potraživanja od kupaca iz cijelog svijeta, jednostavna je i brza za ugovaranje, a traja­nje ovisi o potrebama izvozni­ka i može biti 3, 6 ili 12 mje­seci. Njome razvojna banka preuzima do 95 posto rizika, a eventualna odšteta isplaću­je se u kratkom roku.

Cijena police je fiksna, a ovisno o roku i osiguranoj svoti kreće se od 12 do naj­više 860 eura premije osigu­ranja. U Nord Produktu najavljuju nastavak suradnje s HBOR-om budući da im je to jedan od instrumenata kon­trole poslovanja i upravljanja potraživanjima.

Sve na jednom mjestu

Premda nepredviđeni slučajevi pogađaju sve koji se bore za svoj dio tržišta, oni malim i srednjim tvrtkama koje se spremaju na poslovanje izvan nacionalnih granica mogu i presuditi. Zato je razvojna banka pripremila opsežan vodič za izvoznike koji detaljno pokriva sve aspekte izvoza. Od priprema, nužnog istraživanja i ulaska na tržište, detalja vezanih za prijevoz i carine do, mnogima ključnih, informacija o financiranju, garancijama, osiguranju te pogled na pravnu stranu izvoza. Za sve koji razmišljaju o osvajanju stranih tržišta, vodič je opsežan, ali neophodan alat i dostupan je na internetskim stranicama HBOR-a na poveznici.

