Izvođače će u drugi krug natječaja zvati za desetak dana

Render koji prikazuje izgled budućeg Pelješkog mosta jučer je objavila Vlada

Dok se još čeka odobrenje Bruxellesa za potporu iz fondova EU hrvatskom strateškom infrastrukturnom projektu Pelješkom mostu, Vlada je jučer donijela odluku o njegovu financiranju iz državnog proračuna, kojom omogućuje i donošenje odluke o odabiru izvođača na natječaju koji je u tijeku i kroz desetak dana bi od pristiglih 12 ponuda trebali biti ocijenjeni ponuđači i pozvani u drugi krug.

Resorni ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković jučer je pojasnio kako tom odlukom Vlada iskazuje odlučnost za gradnju projekta, čija se vrijednost procjenjuje na 420 milijuna eura ili 3,215 milijardi kuna, a od čega Vlada računa da će EU poduprijeti sufinanciranjem troškova do 85 posto. Drugi krug natjecanja, koje provode Hrvatske ceste (HC) kao investitor i korisnik projekta trebao bi biti gotov u lipnju, ne bude li žalbi, a u tom slučaju gradnja mosta i pristupnih cesta bi startala već potkraj trećeg tromjesečja.

Projekt bi se trebao realizirati u tri faze - prva je gradnja samog mosta duljine 2,4 kilometra, druga 12 kilometara pristupne ceste na Pelješcu i treća je gradnja obilaznice Stona. Predviđeno je da bi gradnja trajala četiri godine, točnije samog mosta tri godine, a sa zadnjom fazom četiri godine. Sredstva za realizaciju gradnje Mosta po odluci Vlade osigurava Butkovićevo ministarstvo, koje na svojim proračunskim stavkama u ovoj godini ima predviđenih 261,8 milijuna kuna, dok bi iduće godine izdvojili 885,4 milijuna, a 2019. 815,9 milijuna kuna, odnosno ukupno 1,96 milijardi kuna.

Osim toga, Hrvatskim cestama Vlada je dala zadatak da osigura novce za plaćanje PDV-a i sve ostale neprihvatljive troškove vezane uz provedbu projekta. Odgovarajući na novinarske upite o tome što slijedi ako na koncu Europska komisija ne odobri sav financijski paket na koji Hrvatska u ovom trenutku računa, a to je 360 milijuna eura, Butković ističe da će u tom slučaju trošak, odnosno svu razliku pokriti Hrvatska, kojoj je u interesu teritorijalno povezivanje svih dijelova države.

Nije riječ o predizbornom triku, odgovara Butković svima koji podsjećaju da su slične najave dolazile i prije, te podsjeća da je Pelješki most prioritet ove, nego i prethodnih vlada, te da je to rijetko pitanje oko kojeg vlada potpuni konsenzus na političkoj sceni. Što se ranije odrađenih radova tiče, još 2007., procjene su Butkovića da će samo mali dio koji se odnosi na pristupne ceste biti upotrebljiv, budući da je most koji se sada gradi posve novi projekt.