Izrael je više od destinacije religijskog turizma

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

˝Izrael je puno više od destinacije religijskog turizma i prava je šteta da je nedovoljno zastupljen u ponudama hrvatskih turističkih agencija.˝ Tim riječima je Irit Shnoer, zamjenica šefa Misije Veleposlanstva Države Izrael u Zagrebu započela prezentaciju turističke destinacije Izrael.

Kultura, gastronomija, umjetnost, arhitektura, arheološke znamenitosti - sve je to dio bogate ponude ove destinacije. Iako najpopularnije putovanje nosi naziv ˝Follow the footsteps of Jesus˝, Izrael nudi i gastronomska putovanja koja su odraz države, točnije miks kultura pa tako i miks okusa, cikloturistička ponuda daje avanturistima mogućnost upoznavanja zemlje a dva kotača, leisure trips pokazuju Mediteran u najboljem svijetlu. Za one s više avanturističkog duha tu su ˝desert adventure˝ i jeep safari, kajakarenje po rijeci Jordan ili pak ˝plutanje˝u Mrtvom moru.

Shnoer ističe kako je u posljednje vrijeme Izrael postao hit destinacija zbog njihove razvijene hi-tech i startup scene koja privlači startupovce iz svih kutaka svijeta koji su potrazi za partnerima, idejama ili kontaktima. ˝Mi slovimo kao startup nacija, samo u Tel Avivu imamo 5 000 startupova i čak 4,9 posto BDP-a dolazi od startupova. Upravo zato i jesmo ovogodišnji partneri Zagreb Connecta kako bi kroz naše primjere pokazali da je uspjeh u startup svijetu itekako moguć˝, poručila je Shnoer.

Prema podacima veleposlanstva i izraelskog ministarstva turizma ove godine je 20 posto više hrvatskih turista posjetilo ovu destinaciju, a Snježana Kupres iz El Al aviokompanije vjeruje kako će njihovi direktni letovi Zagreb -Tel Aviv i oni koje nude u suradnji s Croatia Airlinesom tu brojku dodatno povećati.

Ova nacionalna kompanija raspolaže s 43 zrakoplova i nudi 36 direktnih letova i 400 njih u suradnji s partnerima. Osim partnerstva s Croatia Airlinesom u kojem nude let Zagreb. Beč, Tel Aviv letove u Izrael imaju i u suradnji s kompanijama Sundor i Up.