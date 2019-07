Iznimno priznanje za jedini hrvatski poslovni dnevni list: Priča o Poslovnom dnevniku u francuskom magazinu

FOTO: PD

Iznimno je to priznanje za jedini hrvatski poslovni dnevni list koji je spomenutom objavom ušao u elitno društvu velikih globalnih publikacija o kojima je dosad pisao "The Good Life". Poslovni dnevnik jedine su hrvatske novine o kojim je objavljen članak u ovom francuskom magazinu, a od svjetskih izdanja "The Good Life" je dosad pisao, među ostalim, i o medijskim velikanima poput The Economista, Der Spiegela ,The Financial Timesa, The Washington Posta, Miami Heralda, Il Corriere della Sera, La Repubblice, La Stampe...

Prema riječima samog autora teksta o Poslovnom dnevniku - Alaina Louyota, uglednog i iskusnog francuskog novinara koji je u svojoj dugogodišnjoj karijeri kao reporter obilazio gotovo cijeli svijet, a radio je i kao urednik L'Expressa, Le Pointa i L'Expansiona, magazin "The Good Life" namijenjen je modernim muškarcima starosti između 25 i 55 godina, koji prate ekonomske teme, vole putovanja i zanimljive činjenice . Među čitateljima je, kaže, poslovnih i utjecajnih ljudi, a magazin izlazi svaka dva mjeseca.

Ovo je uistinu veliko priznanje i čast za Poslovni dnevnik, i to baš u godini kada slavi 15 godina izlaženja.