Izgubili posao od 350 milijuna kuna zbog četiri riječi na slovenskom jeziku?

Rekonstrukcija i proširenje putničkog terminala splitskog aerodroma, posao vrijedan gotovo 350 milijuna kuna, odgodit će se za najmanje mjesec dana zbog bizarne greške: Tvrtke koje su u listopadu trebale započeti s radovima u svojoj ponudi imale su nekoliko riječi slovenskog umjesto hrvatskog jezika. Po svemu sudeći, zbog toga ispadaju iz igre.

Kako doznaje tportal, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ovog tjedna poništila je odluku Zračne luke Split kojom je posao dodijeljen zagrebačkoj Tehnici i slovenskom Kolektor Kolingu, i to nakon žalbe drugoplasiranog konzorcija Kamgrada i Viadukta iz Zagreba te KFK Tehnike iz Dugog Sela. Pobjednici su možda ponudili najbolju cijenu (339 prema 346 milijuna), no očito nisu do kraja pazili na jezične finese.

